Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса»

Номинация появилась в 2020, на волне пандемии, когда многие бизнесы схлопывались, и «ДК» посчитал нужным поддержать тех, кто недавно начал и старается удержаться на волнах идеального шторма.

Однако со временем ситуация изменилась. Несмотря на то что в шорт-лист попадают те, кто находится в бизнесе недавно, но их результаты впечатляют. У кого-то это весомые финансовые успехи, у других — бурное развитие, у третьих — растущая добрая слава бренда.

Владислав Авдеев,

основатель ТД «Сибирское молоко»

Компания «Сибирское молоко» основана в 2017. Сегодня она является одним из крупнейших поставщиков пищевых молочных ингредиентов в стране и занимает 12-е место в отрасли по объему выручки. Ее клиентами являются более 100 производителей готовой пищевой продукции по всей России.

До пандемии оборот компании превышал 1 млрд рублей. В 2022 прогнозируется на уровне 800 млн.

Владислав Володин,

основатель компании «Много мяса»

(бренд «Агрохолдинг «Абаканский»)

Компания основана в 2017. Сотрудничает с ведущими свинокомплексами и птицефабриками СФО и УФО. География продаж — от Кызыла до Дальнего Востока. Помимо этого выпускает мясные консервы, которые распространяются по Сибири и Дальнему Востоку. В 2022 Володин провел переговоры о производстве консервов в Монголии и Узбекистане. На данный момент подписываются договоры и согласовываются условия сотрудничества.

За три квартала 2022 было продано порядка 8 млн банок тушенки.

Антон Кнутарев,

управляющий партнер проекта «Культ колбас»

«Культ колбас» — это местное производство сыровяленых мясных деликатесов по итальянской технологии. Стартовал проект в 2018, но первый и пока единственный магазин в Красноярске компания открыла только в 2021. Три года ушло на то, чтобы освоить технологию и выверить рецептуру под местные реалии.

Мощность производственной линии компании составляет порядка 1 тонны в месяц. В ассортименте три вида салями и другие деликатесы.

Выручка компании в 2021 — 1,6 млн рублей.

Григорий Моторин,

владелец глэмпинг-парка «Берег Кана» (Зеленогорск)

«Берег Кана» — это первая база отдыха такого формата в Красноярском крае. 29 октября 2022 проекту исполнился один год.

Для проживания гостям здесь предлагаются юрты или сафари-тенты. На территории есть баня с чаном, качели и гамаки, мини-зоопарк. Также предусмотрен прокат велосипедов, катамаранов, сапбордов, лодок, организация походов на Богунайский водопад.

Одновременно на базе отдыха могут принимать до 80 гостей. Глэмпинг-парк работает круглый год.

Анжелика Осипова,

основатель компании «ЧудоФермер»

Проект «ЧудоФермер» стартовал в 2018. Компания специализируется на производстве и продаже мясных деликатесов из свинины, говядины, баранины, индейки, оленины и маралятины. В линейке собственной продукции порядка 200 наименований.

Марина Сергеева,

основатель агентства KEYNEX

Сергеева 15 лет руководила отделом продаж в крупной компании. В 2022 она открыла собственное агентство маркетинговых коммуникаций. По сути, это единственное подобное агентство в Красноярске, которое открыто владельцем действующего крупного бизнеса.

80% заказчиков являются постоянными и приносят основной доход компании.

Илья Солопов,

руководитель 7eventscatering

Относительно новый кейтеринговый проект. Компания организует выездное ресторанное обслуживание различных корпоративных мероприятий. Концепция меню может быть адаптирована под идею праздника.

Павел Стабров,

соучредитель компании Trescafeteros

Заработал проект в 2020. Напрямую поставляет кофе из Колумбии в Красноярск. Распространение строится на собственных продажах и через торговые точки партнеров.

В этом году начал строить собственную кофейную ферму в Венесуэле.

Наталья Трущелева,

основатель компании «Формула хлеба»

Работает с 2018. Производит безглютеновый хлеб. Печется хлеб компании исключительно на закваске из собственной муки. Продается по всей стране и за рубеж (через интернет-магазин и маркетплейсы). Также он поставляется в красноярские рестораны.

Объем продаж — 350…400 буханок в сутки.