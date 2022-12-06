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Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса»

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса»
Иллюстрация: ДК

Номинация появилась в 2020, на волне пандемии, когда многие бизнесы схлопывались, и «ДК» посчитал нужным поддержать тех, кто недавно начал и старается удержаться на волнах идеального шторма.

#НОВОСТИ

Однако со временем ситуация изменилась. Несмотря на то что в шорт-лист попадают те, кто находится в бизнесе недавно, но их результаты впечатляют. У кого-то это весомые финансовые успехи, у других — бурное развитие, у третьих — растущая добрая слава бренда.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 1Владислав Авдеев,
основатель ТД «Сибирское молоко»

Компания «Сибирское молоко» основана в 2017. Сегодня она является одним из крупнейших поставщиков пищевых молочных ингредиентов в стране и занимает 12-е место в отрасли по объему выручки. Ее клиентами являются более 100 производителей готовой пищевой продукции по всей России.

До пандемии оборот компании превышал 1 млрд рублей. В 2022 прогнозируется на уровне 800 млн.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 2

Владислав Володин,
основатель компании «Много мяса»
(бренд «Агрохолдинг «Абаканский»)

Компания основана в 2017. Сотрудничает с ведущими свинокомплексами и птицефабриками СФО и УФО. География продаж — от Кызыла до Дальнего Востока. Помимо этого выпускает мясные консервы, которые распространяются по Сибири и Дальнему Востоку. В 2022 Володин провел переговоры о производстве консервов в Монголии и Узбекистане. На данный момент подписываются договоры и согласовываются условия сотрудничества.

За три квартала 2022 было продано порядка 8 млн банок тушенки.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 3

Антон Кнутарев,
управляющий партнер проекта «Культ колбас»

«Культ колбас» — это местное производство сыровяленых мясных деликатесов по итальянской технологии. Стартовал проект в 2018, но первый и пока единственный магазин в Красноярске компания открыла только в 2021. Три года ушло на то, чтобы освоить технологию и выверить рецептуру под местные реалии.

Мощность производственной линии компании составляет порядка 1 тонны в месяц. В ассортименте три вида салями и другие деликатесы.

Выручка компании в 2021 — 1,6 млн рублей.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 4

Григорий Моторин,
владелец глэмпинг-парка «Берег Кана» (Зеленогорск)

«Берег Кана» — это первая база отдыха такого формата в Красноярском крае. 29 октября 2022 проекту исполнился один год.

Для проживания гостям здесь предлагаются юрты или сафари-тенты. На территории есть баня с чаном, качели и гамаки, мини-зоопарк. Также предусмотрен прокат велосипедов, катамаранов, сапбордов, лодок, организация походов на Богунайский водопад.

Одновременно на базе отдыха могут принимать до 80 гостей. Глэмпинг-парк работает круглый год.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 5

Анжелика Осипова,
основатель компании «ЧудоФермер»

Проект «ЧудоФермер» стартовал в 2018. Компания специализируется на производстве и продаже мясных деликатесов из свинины, говядины, баранины, индейки, оленины и маралятины. В линейке собственной продукции порядка 200 наименований.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 6

Марина Сергеева,
основатель агентства KEYNEX

Сергеева 15 лет руководила отделом продаж в крупной компании. В 2022 она открыла собственное агентство маркетинговых коммуникаций. По сути, это единственное подобное агентство в Красноярске, которое открыто владельцем действующего крупного бизнеса.

80% заказчиков являются постоянными и приносят основной доход компании.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 7

Илья Солопов,
руководитель 7eventscatering

Относительно новый кейтеринговый проект. Компания организует выездное ресторанное обслуживание различных корпоративных мероприятий. Концепция меню может быть адаптирована под идею праздника.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 8

Павел Стабров,
соучредитель компании Trescafeteros

Заработал проект в 2020. Напрямую поставляет кофе из Колумбии в Красноярск. Распространение строится на собственных продажах и через торговые точки партнеров.

В этом году начал строить собственную кофейную ферму в Венесуэле.

 

Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса» 9

Наталья Трущелева,
основатель компании «Формула хлеба»

Работает с 2018. Производит безглютеновый хлеб. Печется хлеб компании исключительно на закваске из собственной муки. Продается по всей стране и за рубеж (через интернет-магазин и маркетплейсы). Также он поставляется в красноярские рестораны.

Объем продаж — 350…400 буханок в сутки.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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