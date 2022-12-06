Наталья Андреева: Ситилинк — это широкий ассортимент и высокие скорости сервиса

Разные отрасли экономики переживают процесс беспрерывной трансформации. Поиск альтернативной логистики, расширение товарных линеек за счет отечественных брендов — все это приметы новой реальности.

О том, как отвечает на вызовы крупнейшая торговая площадка электронной, бытовой техники и офисной мебели, мы беседуем с Натальей Андреевой, управляющим директором «Ситилинк» по Красноярскому краю и Хакасии.

Давайте назовем новый ключевой тренд в торговле, исходя из опыта федеральной сети.

— Сейчас на российском рынке наблюдается сужение ассортимента из-за ухода некоторых производителей. «Ситилинк» чувствует себя уверенно, в нашем ассортименте по-прежнему более 150 тыс. наименований товаров, среди которых, например, представлено более 1200 моделей ноутбуков, более 600 моделей холодильников и порядка 500 моделей телевизоров. Мы активно работаем над расширением портфеля брендов, в том числе активно подключаем отечественные. В июле, например, мы подписались на сотрудничество с лидирующим производителем силовой техники и сварочного оборудования — компанией «Кратон», скоро их продукция появится у нас в продаже. У нас есть широкий ассортимент отечественных товаров для офиса — мебель от компании «Бюрократ» и офисное оборудование Cactus. Мы стремимся предоставлять максимально широкий ассортимент востребованных товаров, поэтому также знакомим покупателей с новыми для них, но не уступающими по характеристикам мировым брендам производителями.

А как меняются клиентские предпочтения относительно товаров? Что сейчас в топе продаж?

— У «Ситилинк» более 250 тыс. активных корпоративных клиентов. Это и крупные федеральные клиенты, и небольшие региональные компании, IT-фрилансеры, системные администраторы. Во втором квартале 2022 более чем в два раза вырос спрос на категорию «Умный дом». Для бизнеса эти системы представляют собой комплексное решение для автоматизации и оптимизации офисного пространства, а также новый уровень комфорта для сотрудников и руководителей.

Другая популярная категория — автотовары. Благодаря расширению ассортимента можно обеспечить обслуживание автопарка организации, заказав шины и автомасла наряду с канцтоварами, электроникой и офисной мебелью.

В последнее время среди B2B-клиентов активно набирают обороты продажи сантехники. Основными заказчиками среди корпоративных клиентов выступают застройщики и представители гостиничного бизнеса.

А если говорить про сервис, чего хочет корпоративный клиент сегодня?

— Диалог с клиентом стал более быстрым. Сокращается время принятия решений. Раньше процесс переговоров и согласований с новым партнером мог занимать несколько недель. Сейчас коммуникация становится более эффективной. Бизнес старается минимизировать дополнительные издержки и настроен на максимально продуктивное сотрудничество.

А в целом изменилось ли отношение к закупкам со стороны корпоративных клиентов в этом году?

— Недавно наши коллеги проводили исследование аудитории B2B-клиентов на предмет того, что изменилось в процессах закупок с начала 2022 и каковы их приоритеты.

Многие пересмотрели приоритеты и закупают только необходимое, стараются искать поставщиков с большим ассортиментом и высокой скоростью доставки. Важный тренд — мониторинг цен перед закупками и выбор в сторону более выгодного предложения. Тем не менее цена не всегда играет ключевую роль, иногда нам необходим товар в кратчайшие сроки, тогда на первый план выходит сервис.

Поделитесь лайфхаком для экономии при закупках.

— Нужно заказывать у одного поставщика и товар, и услуги. «Ситилинк» уже давно наблюдает, как предприниматели покупают товар и одновременно заказывают услуги его сборки или установки. В последнее время этот тренд стал более популярным, потому что является хорошей антикризисной мерой, так как экономятся средства и ресурсы. К тому же проще заказать услугу у проверенного поставщика и получить гарантию на итоговый результат, чем работать с несколькими компаниями и увеличивать риски.

Федеральная торговая сеть «Ситилинк» в цифрах

150+ тыс. наименований цифровой, бытовой техники предлагает «Ситилинк»

1+ тыс. складов в 7 федеральных округах входят в систему «Ситилинка»

250+ тыс. активных корпоративных клиентов по России

5+ тыс. постоянных клиентов в Красноярском крае

По данным «Ситилинк»

Красноярск

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