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Образовательная экосистема – назван победитель номинации «Частное детское образование»

Образовательная экосистема – назван победитель номинации «Частное детское образование»
Иллюстрация: DK.RU

Премия «Человек года» не в первый раз отмечает бизнесы, ориентированные на подрастающее поколение. В 2022 фокус сделан на самые интересные образовательные проекты для детей от 6 месяцев до 18 лет.

#НОВОСТИ
Соучредителем номинации «Частное детское образование» выступила сеть семейных центров «Умка», которая в текущем году отмечает 20-летие с момента образования. Основатель и руководитель «Умки» Татьяна Андреева возглавила экспертный совет номинации, а также привнесла в выбор победителей новый подход. По ее инициативе экспертный совет номинации совершил гостевые выезды к претендентам на победу.
 
В тройку лидеров номинации вошли: 
– Наталья Герасимова, образовательный центр «АСТРЕЯ»; 
– Татьяна Ермолович, частная школа «Взлетай»; 
– Инна Шамрай, образовательная экосистема «Солнечный город».  
 
Татьяна Андреева назвала имя победителя – Инна Шамрай, образовательная экосистема «Солнечный город». На карте системы образования России «Солнечный город» появился в 2004. Автор проекта — педагог и инновационный менеджер по образованию Инна Шамрай. Почти за 20 лет работы «Солнечный город» вырос в экосистему непрерывного образования для детей с 6 месяцев до 15 лет. Первая ступень экосистемы — пространство для младенцев от 6 месяцев до полутора лет, «Гнездо в Солнечном городе». Вторая ступень работает по педагогической системе Марии Монтессори в насыщенной автодидактичной среде. Сегодня это 6 дошкольных филиалов на 500 детей. Третья школьная ступень также опирается на гуманную педагогику, делая тот или иной акцент в обучении в зависимости от возраста ребенка. 
Автор: Петр Савельев
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