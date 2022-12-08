«Знакомьтесь — будущее»: в Красноярске назвали лучшего начинающего предпринимателя

На премию в этой номинации претендовало более 30 человек с самыми разнообразным и проектами.

В номинации «Новые лица бизнеса» премии «Человек года — 2022» в Красноярске победил Владислав Авдеев.

Свою компанию «Сибирское молоко» он основал в 2017 году. На сегодня она является одним из крупнейших поставщиков пищевых молочных ингредиентов в стране и занимает 12 место в отрасли по объему выручки.

В номинации были представлены предприниматели, занимающиеся бизнесом не более пяти лет. В лонг-листе таких было 31. В шорт-лист вошло 10 из них. Кроме Авдеева в него попали Владислав Володин, основатель компании «Много мяса» (бренд «Агрохолдинг «Абаканский»), а также Наталья Трущелева, основатель компании «Формула хлеба».

Награду победителю вручал Аркадий Гветадзе, руководитель красноярского филиала компании «БКС Мир инвестиций», которая в этом году стала соучредителем номинации «Новые лица бизнеса».

Премия «Человек года» в 2022 вручается в Красноярске уже в 13 раз. Ее учредителем является местная редакция журнала «Деловой квартал».