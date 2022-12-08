«Лучший — и точка»: в Красноярске назвали лучшего банкира года

Символично, что победителем стал банк, созданный специально для предпринимателей.

Обладателем титула «Банкир года» в Красноярске стала бизнес -архитектор дивизиона Сибирь банка «Точка» Наталья Тябут. Об этом стало известно на церемонии награждения премии «Человек года — 2022», которая сейчас проходит в конгресс-холле СФУ.

Эксперты оценили то, что в этом году «Точка» продолжила расширять перечень сервисов (в том числе нефинансовых) для предпринимателей. В результате за 2022 количество клиентов банка в Красноярском крае увеличилось на 11%.

В шорт-листе номинации были представлены руководители красноярских филиалов шести банков. В тройке лидеров, по итогу голосования экспертов, помимо Тябут оказались Константин Безматерных, региональный директор «Промсвязьбанка» в Красноярском крае, и Наталья Михайлова, директор Красноярского регионального филиала Россельхозбанка.

Награду победителю вручал Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса «Пепеляев и партнеры» в Красноярске. Именно эта компания стала соучредителем номинации «Банкир года». Помимо статуэтки Лысенко вручил Наталье Тябут авторскую кулинарную книгу с рецептами от сотрудников, друзей и клиентов.

Премия «Человек года» в 2022 вручается в Красноярске уже в 13 раз. Ее учредителем является местная редакция журнала «Деловой квартал».