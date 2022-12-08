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На премии «Человек года» 2022 назвали главного победителя

На премии «Человек года» 2022 назвали главного победителя
Иллюстрация: DK.RU

В Красноярске состоялась XIII церемония вручения премии «Человек года» издания «Деловой квартал». Финальным аккордом мероприятия стал выбор главного человека года по версии «ДК-Красноярск».

#НОВОСТИ
На сцену поднялась издатель, главный редактор издания «Деловой квартал», председатель оргкомитета премии «Человек года» — Юлия Чанчикова
Сегодня у нас солдаут, полный зал, 14 номинаций, 168 экспертов, объемные шорт-листы, достойные победители и огромная работа позади, за которую я безмерно благодарна команде премии «Человек года» и партнерам, соавтором нашего события. Не буду затягивать преамбулу, потому что вы ждете от меня имя. Итак! Этот человек подарил нам гордость. Гордость за уникальный образовательный проект. Признаемся, хорошие рестораны все же иногда встречаются и в других городах. Но только в Красноярске есть Институт гастрономии, который является единственным кампусом Института Поля Бокюза в России. Ну что, догадались?», – сказала Юлия Чанчикова.
Она назвала имя победителя главной надотраслевой премии – Алексей Горенский, соучредитель Bellini, директор Института гастрономии СФУ. 
Признаюсь, мы не долго обсуждали кандидатуру Алексея. Редакция была практически единодушна. И как будто в подтверждение нашего выбора Институт гастрономии СФУ занял первое место в номинации «Лучший образовательный проект» национальной премии в сфере креативных индустрий. Поздравляю!», – резюмировала главред «ДК-Красноярск». 
В качестве подарка победителю был вручен сертификат на сеанс одновременной игры в шахматы с легендой мировой спорта, чемпионом мира по шахматам, гроссмейстером Анатолием Карповым. Это событие организует агентство «Снебес», партнер «ДК-Красноярск».
 
Автор: Петр Савельев
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