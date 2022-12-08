На премии «Человек года» 2022 назвали главного победителя

На сцену поднялась издатель, главный редактор издания «Деловой квартал», председатель оргкомитета премии «Человек года» — Юлия Чанчикова.

Сегодня у нас солдаут, полный зал, 14 номинаций, 168 экспертов, объемные шорт-листы, достойные победители и огромная работа позади, за которую я безмерно благодарна команде премии «Человек года» и партнерам, соавтором нашего события. Не буду затягивать преамбулу, потому что вы ждете от меня имя. Итак! Этот человек подарил нам гордость. Гордость за уникальный образовательный проект. Признаемся, хорошие рестораны все же иногда встречаются и в других городах. Но только в Красноярске есть Институт гастрономии, который является единственным кампусом Института Поля Бокюза в России. Ну что, догадались?», – сказала Юлия Чанчикова.