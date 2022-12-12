Покупка загородного дома на выгодных условиях

Мечта о собственном доме может исполнится уже в этом году. Скидку 500 000 рублей в канун новогодних праздников на строительство домов дарит компания «Папа Дом».

Акция «Щедрая зима» действует только до 31.12.2022 года. Клиентам со скидкой предлагают на выбор один из 5 типов домов.

Познакомиться с ними можно на сайте компании «Папа Дом». Здесь представлены проекты одноэтажных и двухэтажных домов площадью от 80 до 127 кв.м.

Современные технологии строительства позволяют возвести их в срок от трех месяцев! Дома подходят для круглогодичного проживания, отличаютсяэнергоэффективностью и удобными планировками.

Подробную информацию можно узнать у менеджеров компании «Папа Дом» по телефону 200-200-1.

Реклама; papa-dom.com