Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.12
62,38
65,84
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Покупка загородного дома на выгодных условиях

Покупка загородного дома на выгодных условиях
Иллюстрация: "Папа Дом"

Мечта о собственном доме может исполнится уже в этом году. Скидку 500 000 рублей в канун новогодних праздников на строительство домов дарит компания «Папа Дом».

#НОВОСТИ

Акция «Щедрая зима» действует только до 31.12.2022 года. Клиентам со скидкой предлагают на выбор один из 5 типов домов.

Покупка загородного дома на выгодных условиях 1

Познакомиться с ними можно на сайте компании «Папа Дом». Здесь представлены проекты одноэтажных и двухэтажных домов площадью от 80 до 127 кв.м.

Покупка загородного дома на выгодных условиях 2

Современные технологии строительства позволяют возвести их в срок от трех месяцев! Дома подходят для круглогодичного проживания, отличаютсяэнергоэффективностью и удобными планировками.

Подробную информацию можно узнать у менеджеров компании «Папа Дом» по телефону 200-200-1.

Реклама; papa-dom.com

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На премии «Человек года» 2022 назвали главного победителяНа премии «Человек года» 2022 назвали главного победителя
  • Реконструкция дороги на севере Красноярского края обойдется в 2 млрд рублейРеконструкция дороги на севере Красноярского края обойдется в 2 млрд рублей
  • В Красноярске назвали главного человека года в информационных технологияхВ Красноярске назвали главного человека года в информационных технологиях
  • Один за всех и все за одного – определены победители номинации «Семейный бизнес»Один за всех и все за одного – определены победители номинации «Семейный бизнес»
  • Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.