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Щедрая зима с компанией «Папа Дом»

Щедрая зима с компанией «Папа Дом»
Иллюстрация: "Папа Дом"

Акция действует только до конца этого года.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Скидку 500.000 рублей в канун новогодних праздников на строительство домов дарит компания «Папа Дом». Акция действует только до 31 декабря 2022 года. На столь привлекательных условиях предлагают пять типов домов.

Щедрая зима с компанией «Папа Дом» 1

Чуть подробнее о каждом проекте:

Одноэтажный дом «Тютчев»:

Щедрая зима с компанией «Папа Дом» 2

Его площадь 80 кв.м. Проект отличается эргономичностью и энергоэффективностью. 

Теплый и быстровозводимый дом строится по каркасным технологиям. Приобретая его сейчас, можно справить новоселье уже в мае.

Цена 4 490 000 рублей вместо 4 990 000 рублей. 

Посмотреть дом можно здесь.

Двухэтажный барнхаус:

Щедрая зима с компанией «Папа Дом» 3

Его площадь 86 кв.м. 

Исполненный в современной архитектуре дом. Такой стиль выбирают жители во многих странах мира, а теперь он стал популярен и в России. Представленный компанией барнхаус — быстровозводимый и теплый. В доме предусмотрены кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, а также помещения свободного назначения. Идеален для круглогодичного проживания.

Цена 4 990 000 рублей вместо 5 490 000 рублей. 

Посмотреть дом можно здесь

Двухэтажный дом «Чехов»:

Щедрая зима с компанией «Папа Дом» 4

Его площадь 127 кв.м. 

Проект имеет идеально выверенные планировки, обеспечивающие максимальную эргономику и удобство проживания. Дом подходит для большой семьи. В нем есть просторная гостиная с кухней-нишей, 3 спальни, 2 санузла, гостевая комната, гардеробная, помещение для стирки.

Цена дома 6 990 000 рублей вместо 7 190 000 рублей. 

Посмотреть дом можно здесь

Одноэтажный дом «Паустовский»:

Щедрая зима с компанией «Папа Дом» 5

Его площадь 126 кв.м.

Это еще один авторский проект компании «Папа Дом». Выполнен он в современном стиле, энергоэффективен. Планировка включает кухню-гостиную, 2 спальни, 2 санузла, техническое помещение, гардеробную, а также уютную террасу. 

Цена 6 918 000 рублей вместо 7 418 000 рублей. 

Посмотреть дом можно здесь

Двухэтажный дом «Некрасов»:

Щедрая зима с компанией «Папа Дом» 6

Его площадь 94 кв.м.

Это проект компании с жилой площадью 70 кв.м., 24 кв.м составляет площадь террасы и балкона. Дом имеет всё необходимое для проживания небольшой семьи из 3-4 человек. В нем есть гостиная-кухня, 2 спальни, ванная комната. 

Цена 3 862 000 рублей вместо 4 362 000 рублей.

Посмотреть дом можно здесь

Задать все интересующие вопросы можно менеджерам компании «Папа Дом» по телефону 200-200-1.

Необходимую информацию клиенты получат в режиме «одного окна», сэкономив время и деньги. В штате компании работают собственные архитекторы, конструкторы и строители, которые подробно расскажут о проектах.

Реклама; papa-dom.com

Автор: Александр Вознесенский
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