Щедрая зима с компанией «Папа Дом»
Акция действует только до конца этого года.
Скидку 500.000 рублей в канун новогодних праздников на строительство домов дарит компания «Папа Дом». Акция действует только до 31 декабря 2022 года. На столь привлекательных условиях предлагают пять типов домов.
Чуть подробнее о каждом проекте:
Одноэтажный дом «Тютчев»:
Его площадь 80 кв.м. Проект отличается эргономичностью и энергоэффективностью.
Теплый и быстровозводимый дом строится по каркасным технологиям. Приобретая его сейчас, можно справить новоселье уже в мае.
Цена 4 490 000 рублей вместо 4 990 000 рублей.
Посмотреть дом можно здесь.
Двухэтажный барнхаус:
Его площадь 86 кв.м.
Исполненный в современной архитектуре дом. Такой стиль выбирают жители во многих странах мира, а теперь он стал популярен и в России. Представленный компанией барнхаус — быстровозводимый и теплый. В доме предусмотрены кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, а также помещения свободного назначения. Идеален для круглогодичного проживания.
Цена 4 990 000 рублей вместо 5 490 000 рублей.
Посмотреть дом можно здесь.
Двухэтажный дом «Чехов»:
Его площадь 127 кв.м.
Проект имеет идеально выверенные планировки, обеспечивающие максимальную эргономику и удобство проживания. Дом подходит для большой семьи. В нем есть просторная гостиная с кухней-нишей, 3 спальни, 2 санузла, гостевая комната, гардеробная, помещение для стирки.
Цена дома 6 990 000 рублей вместо 7 190 000 рублей.
Посмотреть дом можно здесь.
Одноэтажный дом «Паустовский»:
Его площадь 126 кв.м.
Это еще один авторский проект компании «Папа Дом». Выполнен он в современном стиле, энергоэффективен. Планировка включает кухню-гостиную, 2 спальни, 2 санузла, техническое помещение, гардеробную, а также уютную террасу.
Цена 6 918 000 рублей вместо 7 418 000 рублей.
Посмотреть дом можно здесь.
Двухэтажный дом «Некрасов»:
Его площадь 94 кв.м.
Это проект компании с жилой площадью 70 кв.м., 24 кв.м составляет площадь террасы и балкона. Дом имеет всё необходимое для проживания небольшой семьи из 3-4 человек. В нем есть гостиная-кухня, 2 спальни, ванная комната.
Цена 3 862 000 рублей вместо 4 362 000 рублей.
Посмотреть дом можно здесь.
Задать все интересующие вопросы можно менеджерам компании «Папа Дом» по телефону 200-200-1.
Необходимую информацию клиенты получат в режиме «одного окна», сэкономив время и деньги. В штате компании работают собственные архитекторы, конструкторы и строители, которые подробно расскажут о проектах.
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