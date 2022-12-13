Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями
В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты.
Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих расчеты в китайских юанях. В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты, открывшие первые расчетные счета в китайских юанях в период проведения акции с 12.12.2022 по 30.04.2023 года включительно.
Участники акции «НИ ХАО» получат льготные тарифы в юанях, которые будут действовать в течение трех месяцев со дня подключения акции:
- Открытие расчетного счета в китайских юанях — бесплатно;
- Расчетно-кассовое обслуживание при покупке/продаже безналичной иностранной валюты (Китайский юань) за счет денежных средств в российских рублях на счете клиента по курсу банка — не взимается комиссия за проведение конверсионной операции;
- Конвертация китайский юань/российский рубль по специальному курсу от банка;
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Сниженная комиссия:
- по валютному контролю: 0,1% от суммы операции + НДС, но не менее 750 руб. и не более 60 000 руб. + НДС;
- за валютные переводы в валюте Китайский юань 0,1% от суммы , но не менее 50 USD и не более 150 USD.
Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
Справка:
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