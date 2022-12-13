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Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями

Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями
Иллюстрация: Банк Уралсиб

В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих расчеты в китайских юанях. В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты, открывшие первые расчетные счета в китайских юанях в период проведения акции с 12.12.2022 по 30.04.2023 года включительно.

Участники акции «НИ ХАО» получат льготные тарифы в юанях, которые будут действовать в течение трех месяцев со дня подключения акции: 

  • Открытие расчетного счета в китайских юанях — бесплатно; 
  • Расчетно-кассовое обслуживание при покупке/продаже безналичной иностранной валюты (Китайский юань) за счет денежных средств в российских рублях на счете клиента по курсу банка — не взимается комиссия за проведение конверсионной операции; 
  • Конвертация китайский юань/российский рубль по специальному курсу от банка; 
  • Сниженная комиссия:
    • по валютному контролю: 0,1% от суммы операции + НДС, но не менее 750 руб. и не более 60 000 руб. + НДС;
    • за валютные переводы в валюте Китайский юань 0,1% от суммы , но не менее 50 USD и не более 150 USD.

Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка:

 
Акция «НИ ХАО» применяется для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые являются резидентами в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и заключается в применении к клиентам специальных тарифов. Специальные тарифы применяются в течение 3 (трех) календарных месяцев со дня подключения Акции к счетам и услугам в валюте Китайский юань для новых и действующих клиентов при условии открытия расчетного счета в валюте Китайский юань в период проведения Акции. При условии отсутствия заявления Клиента о переходе на другой пакет услуг до истечения установленного срока применения специальных тарифов, Банк в одностороннем порядке по истечении 3 (трех) месяцев со дня подключения Акции автоматически переводит Клиентов на обслуживание в рамках действующих стандартных тарифов. Акция подключается в день открытия счета в валюте Китайский юань. Акция не распространяется на счета в валюте Китайский юань, открытые до момента начала действия Акции.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15). www.uralsib.ru

Автор: Петр Савельев
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