Фитнес-центру в ЖК SkySeven ищут оператора

Здание центра уже почти построено — оператору останется лишь провести отделку. На это время он получит отсрочку платежа.

Группа строительных компаний АРБАН ищет оператора для фитнес-центра, входящего в инфраструктуру премиального квартала SkySeven.

Площадь фитнес-центра составляет 5 000 кв. м. Он имеет два наземных этажа и полноценный цоколь. В нем запроектировано все необходимое для реализации проекта фитнес-центра премиум-класса.

Так, на первом этаже располагаются два бассейна (взрослый на 25 м и детский на 12,5 м), тренажерный зал, зал для групповых занятий и помещения для обслуживания посетителей. Также здесь запроектированы витаминный бар и зона под мини-кафе.

Второй этаж отведен под теннис (два корта) и сквош (четыре кабины). На крыше здания предусмотрено устройство террасы площадью 400 кв.м., где в теплое время года можно будет проводить групповые занятия или мастер-классы на открытом воздухе.

Жильцы квартала SkySeven смогут посещать тренировки, не выходя на улицу, спускаясь в фитнес-центр прямо из своей квартиры на лифте и переходя по паркингу. Также для них предусмотрен вход со двора. Для проживающих в доме LINER организован отдельный наземный переход на уровне второго этажа. Для остальных посетителей предусмотрена возможность арендовать машино-место в отапливаемом паркинге и подняться в фитнес-центре на лифте.

Архитектурной особенностью здания является большое количество светопрозрачных конструкций: кроме ленточного витражного остекления фасадов во всех основных помещениях, в теннисных кортах установлено восемь световых фонарей в кровле, а весь переход из дома LINER также выполнен с остеклением фасадов „в пол“», — рассказали в АРБАН.

Квартал SkySeven, в котором расположен фитнес-центр, находится на Взлетке (ул. Авиаторов) — в самом активном и деловом районе Красноярска. В нем (квартале) проживает около 5 000 жителей. Плюс к этому, АРБАН возводит рядом микрорайон SCANDIS OZERO на 2 500 жителей. По экспертным оценкам, потенциал рынка здесь достигает 20 000 человек.

На данный момент все работы по возведению несущих строительных конструкций фитнес-центра завершены. Тепловой контур здания закрыт, а все инженерные сети введены в эксплуатацию. Арендатору остается выполнить отделку помещений и проложить коммуникации внутри здания в соответствии с собственным дизайн-проектом. На период выполнения этих работ АРБАН готов предоставить компании-арендатору отсрочку платежа.

По всем вопросам, касающимся аренды и сотрудничества обращаться по телефону 8 (391) 205-15-15.