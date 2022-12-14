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Предприниматель Сергей Ким проведет в Красноярске авторский мастер-класс

Предприниматель Сергей Ким проведет в Красноярске авторский мастер-класс
Иллюстрация: TIKSAN GROUP

В Красноярске 24 декабря состоится первый авторский мастер-класс Сергея Кима под названием «От гастарбайтера до миллиардера». Мероприятие пройдет на площадке МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

#НОВОСТИ
Предприниматель расскажет, как правильно ставить большие цели, формировать стратегию достижения высоких результатов и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Участники мастер-класса узнают алгоритм успешного дня, получат механики формирования мотивации и энергии и пошаговый план к первому миллиону долларов. Сам Сергей Ким заработал свой первый $1 млн в 32 года. 
 
Мастер-класс будет полезен начинающим и уже опытным бизнесменам, а также всем тем, кто хочет достичь уровня долларового миллионера. Начало мероприятия в 17:00. Купить билеты и уточнить всю подробную информацию можно на сайте: www.mk-kim.ru

Справка

 
Сергей Ким – серийный предприниматель. Основатель международной группы компаний TIKSAN GROUP с годовым оборотом 1 млрд рублей. В портфеле ГК — 11 направлений бизнеса в области строительства, отопления, сфере общепита. У TIKSAN GROUP есть 4 производственных комплекса: отопительного оборудования, строительных материалов и пищевой продукции. Компания работает в более чем 100 городах России, СНГ, Европы и Азии.
 
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Автор: Петр Савельев
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