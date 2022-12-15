Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.12
63,21
66,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

БАНК УРАЛСИБ завершил сделку с «Ситибанком»

БАНК УРАЛСИБ завершил сделку с «Ситибанком»
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Банк взял на себя обслуживание части кредитного потребительских кредитов, выданных его коллегой.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у АО КБ «Ситибанк». 

В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в Банке Уралсиб. 

Приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге и способствует росту доходности активов банка. 

Банк Уралсиб стремится постоянно развивать свои розничные продукты и услуги, формировать оптимальные предложения и удобные пользовательские сервисы, с учетом лучших рыночных практик, мнений клиентов и партнеров. Для своих новых клиентов банк рад предоставить финансовые продукты и клиентский сервис, отвечающие самым современным стандартам банковского обслуживания.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15). www.uralsib.ru

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35
  • Ресторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в КатареРесторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в Катаре
  • Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и РоссиюКрасноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию
  • Человек года — 2022: как это былоЧеловек года — 2022: как это было
  • Битва брендов: за воровство товарного знака пекарня оштрафована на 1 млн рублейБитва брендов: за воровство товарного знака пекарня оштрафована на 1 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.