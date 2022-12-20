Частные дома в Красноярске начали переводить на газ

В Красноярске на сжиженный газ переведены 23 частных дома. Работу проводит АО «Красноярсккрайгаз». Заявки от желающих перейти на экологичный вид топлива принимают в районных администрациях

На системы отопления с помощью сжиженного углеводородного газа в Красноярске переведены первые 23 частных дома. На участках жителей города размещены газгольдеры и все необходимое для их дозаправки, оборудованы трубопроводы до домов. Кроме того, смонтированы все внутридомовые системы – блоки управления, сети и радиаторы. Горожане уже пользуются этим оборудованием в поселке Кразовский, микрорайонах Нанжуль Солнечный, Ботанический и других.

Установили его бесплатно, в рамках реализации программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды. Программа включена в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска.

Заявки от желающих перейти на экологичный вид отопления принимали в районных администрациях. Департамент городского хозяйства провел отбор организации, которая сможет выполнить такие работы. Победителем стало АО «Красноярсккрайгаз».

В мае-июне 2023 пройдет установка оборудования для перевода на газовое отопление еще 94 частных домов. Перед этим, специалистам предстоит проверить все земельные участки на соответствие техническим требованиям безопасности.

Программа по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды рассчитана до 2024. Соответствующую заявку можно подать в консультационно-правовой центр по вопросам ЖКХ при министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ региона по телефону: 8 800 333 7007.