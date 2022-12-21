Ремонт дворов в Центральном районе Красноярска обойдется в 12 млн рублей

В 2023 ремонт трех дворов в Центральном районе краевого центра обойдется в 12 млн рублей. Дворы обновят по программе «Формирование комфортной городской среды»

Результаты благоустройства дворов в текущем году и планы на следующий рассмотрели в Центральном районе Красноярска. Работы будут проведены в трех дворах района по программе «Формирование комфортной городской среды». Их стоимость составит 12 миллионов рублей. По сравнению с текущим годом сумма увеличится почти вдвое.

Так, во дворе по адресу улица Линейная, 76 подрядная организация уложит асфальт и брусчатку, установит уличные тренажёры и детский игровой комплекс. Будет создана спортплощадка и комфортное пространство для отдыха.

Неподалеку, на улице Линейная, 82 будет заменен бордюрный камень, расширен и заасфальтирован проезд, обустроена детская площадка с безопасным резиновым покрытием и установлены малые архитектурные формы.

А вот на проспекте Мира, 104 планируется отремонтировать проезд, привести в порядок тротуары, уложить искусственное покрытие на спортплощадке, оборудовать навес, установить теннисный стол и уличные тренажеры.

По словам руководителя администрации Центрального района Евгения Трофимова, также благоустроят и двор по улице Ленина, 27. Однако здесь работы проведут в рамках поддержки инициативных проектов.