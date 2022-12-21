Использованные елки у красноярцев больше не возьмут

В 2023 пунктов приема использованных хвойных в Красноярске не будет. Они не пользовались популярностью у горожан. Деревья можно выбросить либо отвезти в «Роев Ручей»

Специальных пунктов для сбора использованных хвойных в Красноярске не будет. Такое решение приняли в городской администрации на основе опыта прошлых лет.

Такие пункты на свои деньги организовывали волонтеры. Они собирали деревья и вывозили на переработку. Однако эти пункты практически не пользовались популярностью у красноярцев. Вместо того, чтобы нести хвойное в пункт приема, горожане предпочитали просто выбросить его в мусорный бак.

Как правило, принесенные в пункты сбора деревья были плохо очищены от мишуры и различных украшений. Их очистка отнимала у волонтеров много времени и сил.

Зато торговцы деревьями по-полной использовали пункты сбора деревьев, заваливая их непроданным перед Новым годом товаром. В этом году обязанность по вывозу нераспроданных деревьев ляжет на плечи продавцов.

Таким образом, у горожан остается два варианта: выбросить дерево в ближайший мусорный бак либо отвезти в «Роев Ручей». Сотрудники парка используют хвойные для обустройства вольеров и в качестве корма для питомцев. В «Роевом Ручье» у горожан возьмут только чистые деревья, без мишуры и игрушек.