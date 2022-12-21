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В Красноярске в ЖК «Апрелевка» предлагают квартиры с хорошей выгодой для покупателей

В Красноярске в ЖК «Апрелевка» предлагают квартиры с хорошей выгодой для покупателей
Иллюстрация: vk.com/aprelevka_24

Специализированный застройщик «Мичуринский» в преддверии нового года запустил акцию на квартиры в Красноярске. Приобрести жилье на выгодных условиях можно в ЖК «Апрелевка».

#НОВОСТИ
Праздничный бонус действует на все студии во второй очереди. Их площадь составляет 35 кв. м, в квартирах предусмотрено французское окно. Также акция распространяется на однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м на 1, 4, 16 и 17 этажах.
 
Квартиры можно купить с выгодой в 200 тысяч рублей. Выбрать планировку можно на сайте жк-апрелевка.рф. По вопросам покупки нужно звонить по номеру: 8 (391) 230-20-20. Акция продлится до 30 января. 
 

Справка

 
ЖК «Апрелевка» находится в микрорайоне Мичуринский на улице Апрельская. Строительство идет в две очереди. Первая состоит из шести 17-этажных домов, все они уже заселены. Во второй очереди — три 17-этажных дома. Все квартиры сдаются в чистовой отделке.
 

Реклама, kras.etagi.com

 

Автор: Александр Вознесенский
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