В Красноярске в ЖК «Апрелевка» предлагают квартиры с хорошей выгодой для покупателей

Специализированный застройщик «Мичуринский» в преддверии нового года запустил акцию на квартиры в Красноярске. Приобрести жилье на выгодных условиях можно в ЖК «Апрелевка».

Праздничный бонус действует на все студии во второй очереди. Их площадь составляет 35 кв. м, в квартирах предусмотрено французское окно. Также акция распространяется на однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м на 1, 4, 16 и 17 этажах.

Квартиры можно купить с выгодой в 200 тысяч рублей. Выбрать планировку можно на сайте жк-апрелевка.рф . По вопросам покупки нужно звонить по номеру: 8 (391) 230-20-20. Акция продлится до 30 января.