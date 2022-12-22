Сегодня в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск принимает чемпионат страны по фигурному катанию. На лед «Платинум Арены» выйдут 90 спортсменов. Трансляцию будет вести Первый канал

Сегодня, 22 декабря, в 19:15 на «Платинум Арене» стартует чемпионат России по фигурному катанию. Турнир пройдет с 22 по 25 декабря 2022.

Участниками главного старта сезона станут 90 спортсменов. В одиночном катании к соревнованиям допущено по 18 фигуристов среди мужчин и женщин, в парном - 12 пар, в танцах на льду - 15 пар.

На льду «Платинум Арены» спортсмены разыграют комплекты наград в 4 дисциплинах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Победители турнира получат серьезные призовые - по 2,5 млн рублей, серебряные призёры - по 1,5 млн, бронзовые - один миллион. Парники призовые суммы поделят.

В торжественной церемонии открытия будут задействованы 78 фигуристов – воспитанников красноярской спортшколы «Центр по ледовым видам спорта». Зрители также увидят акробатов, шорт-трекистов и синхронистов.

Трансляцию чемпионата России из Красноярска будет вести Первый канал. За соперничеством звёзд фигурного катания на большом экране можно будет наблюдать и в фанпарке «Бобровый лог». В день старта чемпионата там откроется фан-зона турнира.