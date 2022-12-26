Декабрьский номер «Делового квартала» в Красноярске вышел из печати
Как и водится в конце года, журнал подводит его итоги и рассказывает о лучших предпринимателях города и края.
Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» выпустила финальный номер 2022. Традиционно он посвящен итогам года и не только.
Центральным материалом номера стал большой репортаж о том, как прошла церемония вручения премии «Человек года», которая состоялась 8 декабря 2022.
Также редакция опросила топ-менеджеров красноярских компаний из различных отраслей экономики о том, как они прожили этот год и какие уроки из него вынесли.
Плюс к этому в журнале опубликован большой материал о бюджете города, который (бюджет) в этом году преодолел очередной рубеж — и не один.
Журнал «Деловой квартал» в Красноярске по-прежнему распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в кафе и ресторанах города, а pdf-версию можно полистать здесь.