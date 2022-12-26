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Декабрьский номер «Делового квартала» в Красноярске вышел из печати

Декабрьский номер «Делового квартала» в Красноярске вышел из печати
Иллюстрация: коллаж ДК

Как и водится в конце года, журнал подводит его итоги и рассказывает о лучших предпринимателях города и края.

#НОВОСТИ

Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» выпустила финальный номер 2022. Традиционно он посвящен итогам года и не только.

Центральным материалом номера стал большой репортаж о том, как прошла церемония вручения премии «Человек года», которая состоялась 8 декабря 2022.

Также редакция опросила топ-менеджеров красноярских компаний из различных отраслей экономики о том, как они прожили этот год и какие уроки из него вынесли.

Плюс к этому в журнале опубликован большой материал о бюджете города, который (бюджет) в этом году преодолел очередной рубеж — и не один.

Журнал «Деловой квартал» в Красноярске по-прежнему распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в кафе и ресторанах города, а pdf-версию можно полистать здесь.

Автор: Петр Савельев
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