TIKSAN GROUP: итоги перед большим прыжком

В 2022 компания TIKSAN GROUP перешла рубеж двенадцатилетнего цикла. Ровно столько лет прошло с момента создания небольшой компании с большими целями.

Сегодня, ставя перед собой амбициозную задачу попасть в TOP-200 FORBES, команда проводит ревизию достижений, чтобы перейти на новый уровень.

Путь героя

История TIKSAN GROUP — классический «путь героя», когда из стартапа вырастает сильная международная группа компаний, работающая по 15 различным направлениям на рынках 25 стран. Но впереди еще более мотивирующие цели. Компания из Красноярска решила стать олимпийским чемпионом на международной бизнес-арене и войти в ТОП-200 лучших частных компаний России. Символом неотступной веры в поставленную цель стал фееричный запуск часов с обратным отсчетом. Максимальный срок достижения цели — 2030.

— TIKSAN GROUP — это настоящая команда чемпионов. Слабая команда не смогла бы пройти путь с полного нуля до международной бизнес-группы. Мы знаем, куда идти дальше и чего мы хотим. Стать еще более сильной, мощной и известной международной бизнес-группой с деловыми интересами на 5 континентах к 2030, развивая прибыльные и полезные бизнес-проекты. При этом наша миссия неизменна. Быть максимально клиентоориентированной и технологичной компанией, служить своим клиентам лучше всех на рынке. Мы несем реальную пользу и добро миллионам людей по всему миру. Являемся причиной успеха тысяч своих партнеров, клиентов и сотрудников, — говорит Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP.

Признание и награды

На пути развития компания получила немало наград и признания. Одна из них — бизнес-премия Альфа-Банка. Ее вручают за деловую активность, безупречную репутацию, креативность, смелость и нестандартные решения. Дух премии отражает ее слоган: «Ты делаешь все не так. Продолжай!»

Еще одно важное достижение — лауреатство на международном конкурсе в области малоэтажного строительства SIP EVENT в 2022. «СК «Малые Этажи» — одно из направлений ГК — стала лауреатом в номинации «Дома на одну семью площадью менее 150 кв. м».

— SIP EVENT — ежегодное мероприятие, которое организует НП «Ассоциация СИП». Оно объединяет участников со всех уголков мира: из России, Казахстана, Новой Зеландии и других стран. Участие в подобных мероприятиях позволяет обмениваться опытом с коллегами из других стран и регионов. Отслеживать актуальные тенденции отрасли, заводить полезные контакты. Но самое главное — совершенствовать сам продукт и технологию производства, — подчеркивает Сергей Ким.

2022 завершился для компании еще и победой на премии «Человек года». Сергей Ким, Николай Ким и Надежда Цой стали лучшими в номинации «Семейный бизнес». В этой номинации было особенное жюри — претендентов оценивали известные красноярские психологи. Они предварительно собрали участников шорт-листа на необычное испытание — психологический театр. Именно так оценивались способности команд слышать и понимать друг руга, держать баланс между работой и семейной жизнью.

— В бизнесе всегда бывают взлеты и падения, но самое главное — это семья, которая ждет нас дома, любит безусловно, является надежным тылом и опорой. Именно поэтому выиграть в данной номинации — это большая и, возможно, главная победа для всех нас, — говорит Сергей Ким.

Запуск новых направлений

Уходящий год стал для компании временем развития и запуска новых направлений. Так, в составе группы появился дивизион TIKSAN AUTO. А жители региона получили возможность приобретать мировые бренды автомобилей под заказ из Южной Кореи.

— Дилеры испытывают сложности с поставками, евродоллар скачет, наличие автомобилей в продаже мизерное по сравнению с тем, что было совсем недавно. И цены космические. В общем, автомобиль вновь становится роскошью, а не средством передвижения. Поэтому мы запустили направление, которое предлагает реальную альтернативу для конечных клиентов и корпоративных заказчиков. Поставки автомобилей с минимальным пробегом из Южной Кореи дают возможность приобрести качественное авто не старше 3…5 лет с отличными характеристиками по ценам, которые радуют, — отмечает Сергей Ким.

Также в 2022 компания запустила четвертый производственный цикл — изготовление SIP-панелей. В его основе инновационная и перспективная технологии, которые применяются в строительстве энергосберегающих домов компании «Малые Этажи». Цифры говорят сами за себя: панели энергоэффективнее дерева и газобетона в 3 раза, в 3 раза теплее бруса. Важный фактор, особенно сейчас — конечно, цена. Строительство дома обходится в два раза дешевле городской квартиры! Средняя стоимость «квадрата» — всего 50 тыс. рублей. Такие цены в Красноярске были лет 10 назад.

Поскольку для компании важен принцип открытости, был построен шоурум с использованием современной SIP-технологии. Сюда может зайти каждый потенциальный клиент и посмотреть на дом снаружи и изнутри.

Федеральное развитие

В конце мая команда TIKSAN GROUP торжественно открыла второй офис продаж инжиниринговой компании ОТОПИТЬ.РФ в Красноярске. Мероприятие объединило 2 события. Во-первых, офис находится на правом берегу, а значит, каждый сможет выбрать удобный для себя филиал. А во-вторых, компания расширила спектр услуг и запустила 2 новых направления — кондиционирование и вентиляция. Правобережный офис площадью 180 кв. м представлен большим комфортным выставочным залом с широким модельным рядом твердотопливных котлов, всеми видами теплого пола и, конечно же, многими любимым электро-водяным теплым полом XL PIPE. Здесь же находится инжиниринговый отдел, который просчитает оптимальный вариант системы отопления для вашего дома или помещения. А на представленном образце собранной системы отопления можно подробно разобрать комплектующие.

Не обошли вниманием и тех, кому необходимо отапливать большие помещения. Здесь можно подобрать котел большой мощности и необходимым количеством бункеров.

Партнерство — одна из базовых ценностей компании и технология успеха одновременно. Дилерские и партнерские сети TIKSAN GROUP работают по всему миру. По каждому направлению уже более 80 представителей с собственной командой сопровождения. В 2022 к международной сети инновационного нанофильтра Nanofiber присоединились 17 новых партнеров. 8 новых партнеров подключились к дилерской сети Daewoo Enertec (теплые полы).

В этом году состоялось открытие 8 новых филиалов компании «Малые Этажи» по РФ. До конца 2023 по стране их будет уже 30.

— Главная цель, которую мы перед собой ставим, — развивать каждого партнера, сделать его лидером на своем рынке, — подчеркивает Сергей Ким.

Учиться у TIKSAN

Важность беспрерывного обучения в XXI веке понимают многие. Сегодня пришло осознание, что эффективнее всего перенимать опыт и знания у практиков. Сергей Ким накопил 15-летний опыт построения бизнеса, механики, техники работы с мышлением. Все эти знания реализуются и будут передаваться через образовательный проект Бизнес-Академия TIKSAN GROUP. И в 2023 стартует его авторский онлайн-курс «От цели до результата».

Обучение самой команды осуществляется по разным направлениям. И это не только корпоративная библиотека и бизнес-тренинги, но и активация духа чемпионства через спортивные достижения.

В прошлом году компания стала чемпионом Красноярского края по количеству полумарафонцев на 21 км. Больше 20 специалистов выполнили норматив. В 2022 в два раза увеличилось число сотрудников в спортивном проекте TIKSAN SPORT. Сформирована триатлон-команда компании. Уже идет подготовка к весне 2023: минимум 20 полужелезных спортсменов под единым флагом TIKSAN GROUP нацелены на победы в серьезной дисциплине. В 2022 в третий раз прошел корпоративный проект TIKSAN SPORT, где специалисты проходили 3 дистанции (1/2 IronMan) и стали первыми по количеству спортсменов в забеге на полумарафон среди корпоративных команд.

Сильная компания — сильная команда

Сегодня в группе компаний 350 человек. В 2022 команда усилилась 125 новыми сильными специалистами, причем поиск сотрудников идет уже на федеральном уровне. Компания построена по принципу холдинга. В центральном офисе группы работают профессиональные отделы, которые обеспечивают работу всех проектов. Каждый сотрудник чувствует себя важной частью компании, осознает, что делает важное дело.

— Сильная компания — сильная команда. У нас работают профессионалы. Мы стремимся к тому, чтобы каждый был уверен, что именно у нас он получит лучшее, — резюмирует Сергей Ким.