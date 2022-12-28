Жанна Дорошенко: Главная цель медицинского бизнеса — помощь людям

Рынок медицинских услуг — один самых конкурентных и многообразных: многопрофильные медицинские центры и узконаправленные медицинские учреждения, клиники превентивной медицины и другие направления.

Каковы главные тренды на рынке медицинских услуг сегодня и на что чаще всего обращают внимание современные пациенты при выборе клиники, рассказала Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем».

— Среди всех трендов можно выделить один, который является самым главным и не зависит от времени, — высокое качество медицинских услуг. Это очень правильная тенденция, ведь главная цель медицинского бизнеса — это в первую очередь помощь людям и повышение качества жизни населения, что является глобальной целью.

Успех медицинского учреждения имеет несколько составляющих. В первую очередь это команда профессионалов — люди, которые ежедневно работают с пациентами и помогают им, сохраняя здоровье населения. Сеть поликлиник «Сантем» развивает формат семейной медицины, но кроме семейных врачей в клинике ведут прием и узкие специалисты, а также есть все виды диагностики. Высококвалифицированные врачи регулярно проходят обучение и повышают уровень своих знаний, что позволяет внедрять новые услуги. Медицинский персонал проходит непрерывное обучение в Университете Сантем, а также посещает конференции и курсы повышения квалификации в других городах.

Особое внимание уделяется медицинскому оборудованию. В 2022 в сети семейных поликлиник «Сантем» обновилось оборудование по всем трем филиалам, а материально-техническая база пополнилась более чем на 70 единиц. Специалисты клиники следят за рынком и своевременно отслеживают новые технологии.

Рассказывая о качестве, невозможно не сказать об индивидуальном подходе к каждому пациенту, который есть в «Сантем» и проявляется в доступной обратной связи. Если у пациентов остаются вопросы после приема или возникает ситуация, которая требует особого участия врача, заведующей или управляющей, это не остается без внимания. Пациенты могут обратиться за обратной связью, используя любой ресурс — по телефону, в личном обращении или даже в социальных сетях. Человечность, понимание, искреннее желание помочь — то, чем руководствуется каждый в команде, то, что особенно хочется получить, обращаясь в клинику.

Слова, которые говорят нам наши пациенты, стали нашим слоганом: «Здесь точно помогут!» Мы чувствуем любовь и благодарность пациентов. Именно благодаря обратной связи и отзывам «Сантем» стал победителем в национальном конкурсе «Лучшая частная клиника РФ — 2022» от НИИ социальной статистики, который провел опрос среди жителей регионов.

В 2022 «Сантем» отметили и в бизнес-сообществе Красноярска на премии «Человек года», где медицинское объединение стало победителем в номинации «Частная медицина: красота и здоровье».

Всегда важно понимать свою миссию и ценности, которые были заложены на самом старте. Эти основы должна разделять вся команда, тогда будет проще придерживаться стратегии, работать и развиваться в нужном направлении, что позволит сохранять имеющиеся позиции и уверенно двигаться вперед.