Кадр на позитиве: главные события вашего года

Самый частый эпитет по отношению к 2022 — «сложный». Уходящий год был щедр на переломные моменты и крутые виражи — и в бизнесе, и в личном.

Однако и он точно принес каждому что-то хорошее. «ДК» попросил своих ньюсмейкеров пересмотреть фото последнего года и выбрать два события, за которые они скажут 2022 спасибо.

Анатолий Ващенко

соучредитель ресторанного холдинга Bellini

— Открытие ресторана Hello wine — лишь малая часть того, что могло случиться, если бы не обстоятельства. Тем не менее горжусь этим событием, а сам проект стал для меня новым положительным опытом. Серьезный и не всегда простой опыт получают и мои партнеры — команда Hello wine, которая понимает, каково это — быть собственниками, а не просто наемными работниками. Вижу в проекте большой потенциал и не сомневаюсь, что он ярко засветится на небосклоне ресторанного рынка Красноярска. Из событий непрофессиональных отмечу поездку в Крым, связанную с моим давним увлечением — мотоциклами. Организовали с друзьями мотопробег, побывали на байк-шоу, покатались по Крыму — он как всегда прекрасен. Вторая знаковая поездка — ретрит в Индию, в аюрведическую клинику. В первый раз был там в 2018, и с тех пор многое в моей жизни изменилось, я сам изменился — внешне, внутренне. Как только появилась возможность, поехал туда снова. Прочистил мозги, почистил организм, получил заряд бодрости. Фото сделано во время празднования Дня аюрведы.

Сергей Нощик

генеральный директор ГК «СИАЛАВТО»

— Несмотря на то что год, мягко говоря, специфический, ярких моментов было много. В бизнесе запустили абсолютно новый дилерский центр. Это второй в Красноярске «КИА центр» для ГК «СИАЛАВТО» и один из двух в России, открытых по новым стандартам марки. Не все давалось просто, но результат — от техоснащения до философии — стоил всех усилий. Из личного — я занимаюсь триатлоном и в этом году прошел очередную «половинку» дистанции Ironman. Очень красивое мероприятие: Санкт-Петербург, Крестовский остров. Был там с семьей и со своими сокомандниками. Событие оставило незабываемые впечатления и в столь сложное время заставило лишний раз порадоваться этой жизни!

Светлана Буриченко

основатель сети «Рыба пила»

— В этом году наша дочь Николь пошла в детский сад. Событие, важное не только потому, что мы долго к нему шли: 4,5 года Николь была дома, с няней. Но главное потому, как сильно это пошло на пользу всей семье. У ребенка теперь своя, очень интересная ей «работа», где есть место друзьям, развитию, интересам и ответственности. Что касается бизнеса — в силу обстоятельств в 2022 я много времени провела вне офиса. Взгляд на проект со стороны позволил увидеть узкие места и перестроить, а где-то и кардинально изменить многие внутренние процессы. Бизнесу это пошло исключительно на пользу.

Алексей Лагутин

генеральный директор АН «Кром»

— В профессиональном плане важным событием года стал перезапуск курса «Эффективные переговоры». Для меня этот курс про гораздо большее, чем просто «выгрузить опыт» переговорщика и чемпиона по управленческой борьбе. Обучать людей значит продлевать свой путь, быть полезным, мгновенно получать отклик. Это важно! Из личного — окончив вуз в Красноярске, средний сын поступил на второе высшее в МАРХИ. Сейчас семья разделена на два города. На фото тот редкий момент, когда мы можем собраться все вместе — дети и маленькая внучка. Очень теплые встречи, очень важные воспоминания.

Наталья Олюнина

основатель и руководитель Клиники лазерной микрохирургии глаза

— Удачный и вместе с тем сложный год: мы пополнили свой арсенал высокоточным диагностическим оборудованием, которое на ранней стадии выявляет заболевания, приводящие к слепоте, а это возможность сохранить многим людям зрение! Улучшили клиентский сервис: новый IT-ресурс сделал более доступным обращение пациентов в клинику, разработали бизнес-концепцию расширения логистических коммуникаций и подготовили основу для внедрения будущего бизнес-проекта. В личном плане увлечение экстремальный ездой в непроходимой тайге на квадроциклах вместе с супругом и рыбалка в диких озерах — это особый драйв и отдых от рабочего ритма. А уха из выловленных хариуса, щуки, налима превосходит самые лучшие деликатесы высокой кухни!

Дмитрий Полуянов

основатель компании «Максбонус»

— В 2022 мы много путешествовали всей семьей. Ярким впечатлением стал финальный матч Кубка России по футболу: на фото я с сыном, за кадром — дочь и жена. Был очень эмоциональный матч: «Спартак», за который мы болеем, победил, что добавило еще больше позитивных эмоций. На втором фото я, Алексей Горенский и Анатолий Фомин (слева направо) подписываем соглашение о стратегическом партнерстве между «Максбонусом» и Bellini. Для «Максбонуса» 2022 стал мегапрорывным. Проект начал работать в Румынии и Польше, что сделало нашу компанию международной. В 2023 запускаемся еще в пяти европейских странах и США и скоро официально сообщим о партнерстве с одной из крупнейших ресторанных сетей России.

Сергей Ким

руководитель TIKSAN GROUP

— Победа в номинации «Семейный бизнес» премии «Человек года» — очень яркое по эмоциям событие. В 2022 компания стала соучредителем близкой нам по ценностям и духу премии. Искренне считаем, что предпринимателям нужны соревнования и возможность подвести итоги своей работы. Надеемся, что наша победа покажет кому-то траекторию роста. Знаковое личное событие — встреча с Мирзакаримом Санакуловичем Норбековым. Обучаюсь у него более 15 лет, его авторская программа помогла мне достичь того уровня, на котором я нахожусь сейчас — из гастарбайтера стать миллиардером. Благодаря ему накоплен огромный опыт, который сейчас я планирую передавать. Моя цель — сделать как можно больше людей успешными. На фото наша встреча спустя 10 лет. Все это время я думал, что расскажу ему о своих успехах и достижениях, но по факту просто молча обнял его. Это был один из самых лучших моментов в 2022.

Наталья Сипетая

продюсер культурных событий

— Первый эпизод глубоко личный — 75-летие моей мамы. Отпраздновали по-особенному — спектаклем, сценарий которого был написан специально к юбилею и рассказывал историю жизни мамы. Получилось, с одной стороны, про маму, а с другой — про историю ее деревни, города Шарыпово, где родилась я, и даже страны. Зрители и одновременно участники спектакля — родственники и близкие. Было очень трогательно, под конец спектакля — просто до слез. Второй момент — поездка в Санкт-Петербург в пользу благотворительного фонда «Антон тут рядом». Много искусства и встреч с лидерами, задающими векторы в культуре: Аркус, Могучий, Сокуров. Пустой Эрмитаж и только наша группа! Мы шли вслед за главным героем фильма «Русский ковчег» Сергеем Дрейденом. А после беседовали с режиссером Александром Сокуровым о самом главном: о ценностях, о сути происходящего.

Антон Шаталов

управляющий партнер компании «Проектдевелопмент»

— Год выдался невероятно богатым на события. Было много путешествий по стране — от Камчатки до Калининграда. Открылся Таиланд, и конец осени — начало зимы мы всей семьей провели на Пхукете с его фантастическими закатами. В профессиональном плане год запомнится вводом в эксплуатацию одного из наших самых ярких жилых объектов — ЖК «Пушкин». И стартом двух новых жилых комплексов: сити-квартал «Кецховели» у «СМ.СИТИ» и ЖК «Хвоя» у «Омеги» — макет этого ЖК на втором фото.

Автор проекта – Наталья Повольнова