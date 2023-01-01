Наталья Тябут: В 2022 банки импровизировали под стать обстоятельствам

События уходящего 2022 привнесли задачи со звездочкой. Решая их, банки старались прежде всего «мыслить-как-клиент». Именно такая интеграция обеспечивает сегодня высокую лояльность клиентов.

Наталья Тябут

бизнес-архитектор дивизиона Сибирь банка Точка

Главный вызов года для банковской сферы — запрос на более внимательную и гибкую работу с текущим бизнесом. Посмотреть на себя и свой бизнес под новым углом были вынуждены даже компании, которые уже успели заявить о себе. Из-за быстро меняющейся ситуации им приходилось перестраивать устоявшиеся процессы, искать новые рынки и партнеров в бизнесе, подстраиваться под новые условия.

Отвечая на эти запросы, мы пересмотрели и запустили много сервисов, помогающих клиентам удержаться на плаву. И тоже импровизировали под стать обстоятельствам. Например, в ответ на усилившийся спрос на работу на маркетплейсах дали клиентам такой сервис. Искали способы помочь тем, кто ведет внешнеэкономическую деятельность, и дать альтернативу ушедшим из России сервисам. Так, сделали свой аналог Upwork для тех, кто экспортирует свои услуги, запустили сервис Let’s Pay, который упрощает расчеты с зарубежными партнерами. На этапе, когда рынок начал переориентацию на восточные рынки, заключили партнерские отношения с сервисом финансирования отсрочки платежа при работе с китайскими партнерами — Sinosure. В качестве альтернативы фактически ушедшим из страны евро и доллару постоянно расширяли работу с новыми национальными валютами — лирой, тенге, юанями. К слову, довольно скоро нашли возможность вернуть в расчеты клиентов и доллар.

Одним из ответов на вызовы года стало развитие небанковских направлений. Например, на площадке сервиса Точка Нетворк сформировали свое комьюнити предпринимателей, где владельцы бизнесов могут найти единомышленников.

Инсайт года — быть максимально честным. С клиентами, коллегами, партнерами — и тогда все само по себе начнет работать на тебя. Если честно рассказывать про все выгоды, комиссии, расходы при взаимодействии с банком — максимально прозрачно для каждой из сторон, то взвесив «за» и «против», все участники процесса смогут принять правильное решение. И что важно, решение, которое в будущем не выльется для бизнесов в финансовые потери. Такая позиция в разы усиливает взаимодействие банк — клиент и формирует высокий уровень доверия в отношениях.

Кейс года — научиться работать с «не клиентами» — теми, кто пока не рассматривает нас как банк для своего бизнеса и не готов открывать у нас счет. Поясню: в этом году большой упор банк сделал на создание нефинансовых, но от этого не менее важных и нужных предпринимателю сервисов — Точка Нетворк, Точка Реклама, Точка Маркетплейсы. И в какой-то момент я поймала себя на том, что мне нравится работать с потенциальными клиентами. Драйвит мысль, что даже за пределами комплекса услуг по РКО мы можем быть им полезны. Отдельное удовольствие, когда такие «не клиенты» спустя полгода-год открывают у нас расчетные счета, переводят в банк все обороты и делают его основным для своего бизнеса.