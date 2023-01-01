Александр Сиваев: Нужно пользоваться моментом и завоевывать лидерство

Промышленность — отрасль наиболее восприимчивая к внешним факторам. Поэтому ключевым вызовом 2022 для игроков рынка стало достижение технологического суверенитета.

Александр Сиваев

генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр»

— Безусловно, к такой масштабной цели идти долго, но главное, что сделаны реальные шаги. Промышленники Красноярского края продемонстрировали не только высокую адаптивность к быстро меняющейся реальности, но и способность к развитию в экстремальных условиях. Это подтверждается прогнозами экономистов: в регионе по итогам года должен быть зафиксирован рост промышленного производства и положительная динамика инвестиций в основной капитал.

Главным событием 2022 для нашего региона стало появление в нем собственного Фонда развития промышленности. Кроме того, внесены изменения в закон о Промышленной политике Красноярского края, в Закон об индустриальных парках, в Схемы территориального планирования Красноярского края включили промышленные площадки. Также началась совместная работа органов власти, научного и делового сообщества по корректировке Концепции промышленной политики региона. Можно сказать, что фортуна наконец-то повернулась к производству лицом. Не только конкуренты уходят и рынки освобождаются, но и активно осуществляется государственная поддержка. Нужно пользоваться моментом, завоевывать лидерство.

Также этот год заставил вновь вспомнить старые прописные истины. В частности то, что нужно чаще выходить из зоны комфорта. Иметь возможность в любой момент переформатировать производство. Это в первую очередь кадры, исследования, возможно, даже инновационные разработки, и, что, безусловно, важно — быстрые схемы коммерциализации результатов проекта.