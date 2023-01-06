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Новогодние каникулы в Красноярске закончатся оттепелью

Новогодние каникулы в Красноярске закончатся оттепелью
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Плюсовых температур, конечно, не будет, но и рождественских морозов тоже не предвидится.

#НОВОСТИ

Первая неделя 2023 для красноярцев закончится потеплением. Об этом говорят данные Гидрометцентра России.

Так, по прогнозам синоптиков, в пятницу днем температура воздуха в городе не опустится ниже −3 градусов по Цельсию. В субботу будет чуть прохладнее — порядка −9 градусов — но зато в воскресенье обещают нулевую температуру. Особых ветров также не предвидится — 1-3 м/с. Осадков тоже, но будет пасмурно.

В понедельник же красноярцам и вовсе прочат +1. Правда, сразу за этим начнется похолодание, и уже к четвергу температура воздуха понизится до −23 днем и −27 ночью. Ветер останется примерно на том же уровне, как и облачность.

Новогодние каникулы в Красноярске закончатся оттепелью 1

Автор: Петр Савельев
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