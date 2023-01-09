В Красноярске в дни Суриковского фестиваля в ресторанах представят специальное меню

В Красноярске с 12 по 24 января будет проходить Зимний Суриковский фестиваль. В этом году его посвятили 175-летию со дня рождения известного художника.

Администрация города уже представила программу фестиваля. Красноярцев ждут различные культурные и даже гастрономические мероприятия.

Стартует фестиваль 12 января с театрализованного концерта-открытия «Потомки Сурикова» в краевой филормании. Концерты на разных площадках будут проходить в течение двух недель. Еще по Красноярску запустят специальный «суриковский автобус». Аудиогид расскажет о жизни художника. Будут проходить квесты и арт-флэшмоб.

Кроме того, в дни проведения фестиваля в некоторых заведениях Bellini будет представлено специальное «суриковское меню». А команда ресторана Bistrot de Luxe Home (входит в Bellini) совместно с коллективом Музея-усадьбы Сурикова разработала гастрономическую экскурсию по музею «Этюды со вкусом».

Торжественное закрытие фестиваля состоится 24 января в 19:00 в Красноярской краевой филармонии. Там выступит Красноярский камерный оркестр под управлением Михаила Бенюмова и лауреаты международных конкурсов Анна Валеева и Лев Терсков.