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В Красноярске в дни Суриковского фестиваля в ресторанах представят специальное меню

В Красноярске в дни Суриковского фестиваля в ресторанах представят специальное меню
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске с 12 по 24 января будет проходить Зимний Суриковский фестиваль. В этом году его посвятили 175-летию со дня рождения известного художника.

#НОВОСТИ
Администрация города уже представила программу фестиваля. Красноярцев ждут различные культурные и даже гастрономические мероприятия. 
 
Стартует фестиваль 12 января с театрализованного концерта-открытия «Потомки Сурикова» в краевой филормании. Концерты на разных площадках будут проходить в течение двух недель. Еще по Красноярску запустят специальный «суриковский автобус». Аудиогид расскажет о жизни художника. Будут проходить квесты и арт-флэшмоб.
 
Кроме того, в дни проведения фестиваля в некоторых заведениях Bellini будет представлено специальное «суриковское меню». А команда ресторана Bistrot de Luxe Home (входит в Bellini)  совместно с коллективом Музея-усадьбы Сурикова разработала гастрономическую экскурсию по музею «Этюды со вкусом». 
 
Торжественное закрытие фестиваля состоится 24 января в 19:00 в Красноярской краевой филармонии. Там выступит Красноярский камерный оркестр под управлением Михаила Бенюмова и лауреаты международных конкурсов Анна Валеева и Лев Терсков.
Автор: Петр Савельев
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