Красноярские «Зеленые» поменяют игроков в Горсовете
Единственный представитель экологической фракции покидает городской парламент. Ему на смену придет его коллега по партии.
Представитель партии «Зеленые» в Горсовете Красноярска Сергей Шахматов подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Свое решение он объяснил нехваткой времени и сил, в связи с большим количеством проектов, в том числе федерального уровня, на которых он и планирует сосредоточиться.
Кресло Шахматова в Горсовете займет Анатолий Василовский, также баллотировавшийся от «Зеленых» (по спискам) на последних выборах в городской парламент.
Он имеет степень доктора медицинских наук и является учредителем компании «ФСЭБ», которая занимается проведением санитарно-эпидемиологических оценок и экспертиз. Шахматов называет Василовского одним из авторитетнейших специалистов края и России по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.