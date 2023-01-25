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Красноярские «Зеленые» поменяют игроков в Горсовете

Красноярские «Зеленые» поменяют игроков в Горсовете
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Единственный представитель экологической фракции покидает городской парламент. Ему на смену придет его коллега по партии.

#НОВОСТИ

Представитель партии «Зеленые» в Горсовете Красноярска Сергей Шахматов подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Свое решение он объяснил нехваткой времени и сил, в связи с большим количеством проектов, в том числе федерального уровня, на которых он и планирует сосредоточиться.

Кресло Шахматова в Горсовете займет Анатолий Василовский, также баллотировавшийся от «Зеленых» (по спискам) на последних выборах в городской парламент.

Красноярские «Зеленые» поменяют игроков в Горсовете 1

Он имеет степень доктора медицинских наук и является учредителем компании «ФСЭБ», которая занимается проведением санитарно-эпидемиологических оценок и экспертиз. Шахматов называет Василовского одним из авторитетнейших специалистов края и России по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.

Автор: Петр Савельев
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