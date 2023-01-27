Красноярская компания открыла международный офис в Южной Корее

Первый официальный международный офис компании TIKSAN GROUP начал работать в южнокорейском городе Инчхон. Корейский филиал будет заниматься проектами, которые уже успешно реализуются в России.

Одно из приоритетных направлений – автомобильное: представители компании подберут на надежных корейских площадках автомобили под заказ и готовы поставить их в любой город России, а в ближайшем будущем – и в страны бывшего СНГ.

Так же филиал планирует развивать в партнерстве с Кореей инжиниринговые, инвестиционные и образовательные проекты — всего 14 направлений.

Если компания стремится к развитию, важно нарабатывать международные связи, в первую очередь с корейским рынком. Эта страна — фабрика по производству инновационных, технологичных товаров: автомобилей, косметики, электротехнических и медицинских изделий, строительных материалов, интересных для России, особенно сейчас. В перспективе мы рассматриваем запуск совместных производственных предприятий. И уже активно этим занимаемся. Полагаю, что накопленный нами за многие годы опыт так же окажется востребованным теперь, когда открылся офис в Инчхоне», — рассказывает Сергей Ким, генеральный директор группы компаний TIKSAN GROUP.

Появление представительства в Южной Корее – начало большого международного пути компании TIKSAN GROUP. В планах уже в этом году открыть филиалы в Дубае, Турции, Узбекистане и Казахстане.