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Красноярская компания открыла международный офис в Южной Корее

Красноярская компания открыла международный офис в Южной Корее
Иллюстрация: ДК

Первый официальный международный офис компании TIKSAN GROUP начал работать в южнокорейском городе Инчхон. Корейский филиал будет заниматься проектами, которые уже успешно реализуются в России.

#НОВОСТИ

Одно из приоритетных направлений – автомобильное: представители компании подберут на надежных корейских площадках автомобили под заказ и готовы поставить их в любой город России, а в ближайшем будущем – и в страны бывшего СНГ.

Так же филиал планирует развивать в партнерстве  с Кореей инжиниринговые, инвестиционные и образовательные  проекты — всего 14 направлений.

Если компания стремится к развитию, важно нарабатывать международные связи, в первую очередь с корейским рынком. Эта страна —  фабрика по производству инновационных, технологичных товаров: автомобилей, косметики, электротехнических и медицинских изделий, строительных материалов, интересных для России, особенно сейчас. В перспективе мы рассматриваем запуск совместных производственных предприятий. И уже активно этим занимаемся. Полагаю, что накопленный нами за многие годы опыт так же окажется востребованным теперь, когда открылся офис в Инчхоне», — рассказывает Сергей Ким,  генеральный директор группы компаний TIKSAN GROUP.

Появление представительства в Южной Корее –  начало большого международного пути компании  TIKSAN GROUP. В планах уже в этом году открыть филиалы в Дубае, Турции, Узбекистане и Казахстане.

Автор: Петр Савельев
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