В Красноярске в ЖК «Апрелевка» можно купить квартиру в ипотеку на выгодных условиях

Специализированный застройщик «Мичуринский» вместе с банком-партнером ВТБ предлагают купить квартиру в жилом комплексе «Апрелевка» с привлечением ипотеки без первоначального взноса.

Воспользоваться таким предложением могут работники МЧС, ФСИН, ФССП и Минздрава РФ. Ипотека предоставляется сроком до 30 лет, максимальная сумма займа — 30 млн рублей, ставка составляет 11,4%.

Приобрести можно любую квартиру в жилом комплексе: готовую в первой очереди или любую другую в «Апрелевке» во второй очереди. С оформлением покупки помогут менеджеры по телефону: 8 (391) 230-20-20. Предварительно выбрать планировку можно на сайте ЖК .

СПРАВКА ЖК « Апрелевка » находится в микрорайоне Мичуринский на улице Апрельская. Строительство идет в две очереди. Первая состоит из шести 17-этажных домов, все они уже заселены. Во второй очереди — три 17-этажных дома. Все квартиры сдаются в чистовой отделке.

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