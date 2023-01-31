Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.01
69,59
75,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой дороги

Билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой дороги
Иллюстрация: piqsels.com

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») предоставил многоканальные номера 8-800 для компании «Единый Оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика»).

#НОВОСТИ

По «горячей линии» автолюбители обращаются за консультацией и получают дополнительную информацию, связанную с вопросами проезда по платным участкам ЦКАД. По номеру 8-800 пользователи получают оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы «Свободный Поток», наличием задолженности и другими возникающими вопросами.

Для подключения к единому номеру, Билайн бизнес проанализировал текущие схемы организации связи и подобрала оптимальное решение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений.

Интеллектуальный номер 8-800 способствует повышению качества оказываемых услуг, и скорости обработки входящих обращений. Услуга уже доступна для абонентов по всей России, а звонок является бесплатным как для городских, так и мобильных номеров. Для того, чтобы воспользоваться услугой, автолюбителю необходимо набрать общий номер 8-800-600-9747. «Горячая линия» работает круглосуточно.

Сегодня клиентский сервис вышел за рамки простой консультативной поддержки, которая оказывается в моменте продажи услуги или товара. Настоящий высококлассный сервис – это то, что ненавязчиво сопровождает клиента на протяжении всего периода пользования купленным товаром или услугой. Это давно уже стал абсолютным императивом на рынке, которому четко следуют и государственные компании. При этом качество клиентского сервиса, оказываемого государственными структурами, практически во всех сферах уже сравнялось с качеством сервиса, предоставляемое бизнес-структурами. Этому способствует тот факт, что госкомпании стали активно использовать современный инструментарий, позволяющий в короткие сроки вывести уровень сервиса на высокий уровень», — отметил Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом».

Реклама 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023
  • #НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале#НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале
  • Красноярск занял 13 из 15 место в рейтинге обеспеченности торговыми площадямиКрасноярск занял 13 из 15 место в рейтинге обеспеченности торговыми площадями
  • В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной ценеВ Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене
  • «Чертова дюжина» улиц, где красноярские водители чаще всего попадают в ДТП«Чертова дюжина» улиц, где красноярские водители чаще всего попадают в ДТП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.