Полина Мельникова выступит в Красноярске с концертом «Любовь случается тихо»

Концерт автора-исполнителя Полины Мельниковой «Любовь случается тихо» пройдет 18 февраля в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.

В первой части она представит новые произведения, во второй — то, что вошло в ее дебютный альбом. Билеты еще есть в продаже, их стоимость варьирует от 700 рублей до 1500 рублей. Приобрести билет можно онлайн .

Полина Мельникова известна зрителям тем, что разрывает шаблоны о привычном музыкальном-поэтическом формате и доводит до мурашек глубоким исполнением своих произведений под живую музыку.