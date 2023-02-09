Полина Мельникова выступит в Красноярске с концертом «Любовь случается тихо»
Концерт автора-исполнителя Полины Мельниковой «Любовь случается тихо» пройдет 18 февраля в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.
В первой части она представит новые произведения, во второй — то, что вошло в ее дебютный альбом. Билеты еще есть в продаже, их стоимость варьирует от 700 рублей до 1500 рублей. Приобрести билет можно онлайн.
Полина Мельникова известна зрителям тем, что разрывает шаблоны о привычном музыкальном-поэтическом формате и доводит до мурашек глубоким исполнением своих произведений под живую музыку.
Справка
Полина Мельникова является создателем проекта #pm_rifma. В ее творчестве есть живые рифмы, элегантность, современность, стиль, актуальность и душевность. Полина Мельникова выступает с авторскими текстами в обрамлении живой музыки. Ее творчество набирает популярность — об этом свидетельствуют камерные вечера и концерты. Она также выпустила два альбома, они доступны на цифровых площадках.
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