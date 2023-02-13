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В Красноярск приезжает Влад Акишев с бесплатным мастер-классом о стратегических переговора

В Красноярск приезжает Влад Акишев с бесплатным мастер-классом о стратегических переговора
Иллюстрация: организаторы мероприятия

В Красноярске 17 февраля состоится бесплатный мастер-класс «Стратегические Переговоры: Как заключать выгодные сделки и выигрывать у конкурентов».

#НОВОСТИ

Его проведет бизнес-тренер Влад Акишев (тренинговый центр «Сила Роста», Пермь). Мероприятие будет полезно для коммерческих директоров, категорийных менеджеров и закупщиков, специалистов регулярно ведущих переговоры, предпринимателей и топ-менеджеров. 

Влад Акишев представит рабочие инструменты для повышения доходности контрактов, научит создавать сценарии переговоров и сдвигать условия в сторону целевых показателей.

 
 

 Мероприятие состоится в деловом центре «Сосны» в Удачном (улица Живописная, 3 к.6). Начало в 19:00. Мастер-класс бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке. Количество мест ограничено. 

 
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Автор: Александр Вознесенский
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