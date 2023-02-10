Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.02
71,57
76,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Компании малого и среднего бизнеса могут получить финансирование под 10% годовых

Компании малого и среднего бизнеса могут получить финансирование под 10% годовых
Иллюстрация: unsplash.com

Банк «Левобережный» предоставляет кредиты на развитие бизнеса на специальных условиях.

#НОВОСТИ

Воспользоваться предложением «Попади в десятку» могут новые клиенты банка, а также компании с расчетным счетом, но без кредитов в «Левобережном». Объем финансирования может составлять до 60 млн рублей, срок — до 10 лет, ставка — от 10% годовых. Средства можно направить на пополнение оборотных средств, инвестиции и рефинансирование кредитов в других банках.

В качестве залога принимается жилая, коммерческая и производственная недвижимость (минимально на 50% от суммы кредита). Дополнительно клиенты могут предоставить автотранспорт и поручительство фонда развития малого и среднего предпринимательства. Можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более половины суммы кредита. В этом случае ставка составит 10,5% годовых.

Банк предоставляет кредитные средства в любой форме на выбор клиента — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи (КЛВ) и кредитная линия с лимитом задолженности (КЛЗ).

Кредитование по ставке 10% годовых - это дополнительные возможности развития для наших клиентов. Финансирование позволит укрепить рыночные позиции компании, расширить производство, приобрести или отремонтировать необходимую технику и оборудование, запустить новые направления работы», — считает Елена Новак, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный».

Специальное предложение «Попади в десятку» действует с 3 февраля по 31 мая 2023. Подать заявку на кредит можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисе Банка «Левобережный» по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60. Подробнее по телефону 8-800-3333-555.

Подписывайтесь на телеграм-канал банка и узнавайте первыми о полезных новинках для бизнеса и финансовых услугах.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343, LjN8Jzjsu  

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • По-купечески: первый history-отель Красноярска откроют к КЭФ-2023По-купечески: первый history-отель Красноярска откроют к КЭФ-2023
  • В центре Красноярска появится еще одна пешеходная зонаВ центре Красноярска появится еще одна пешеходная зона
  • В Красноярске закрылся ресторан «Луи Бидон»В Красноярске закрылся ресторан «Луи Бидон»
  • Fresco из Красноярска вошел в финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»Fresco из Красноярска вошел в финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»
  • Истец требует взыскать с «Краскон» 3 млн рублей за нарушение авторских правИстец требует взыскать с «Краскон» 3 млн рублей за нарушение авторских прав
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.