Отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk презентовал новую программу лояльности

Участники программы получают специальные скидки, возможность забронировать номер в отеле по низким ценам или за баллы, выгодно арендовать залы под мероприятия или оборудование и другие преимущества. За проведение мероприятий, проживание в отеле, питание и пользование различными услугами начисляются баллы, которые затем можно тратить на мероприятия. Специально для удобства пользователей программы было разработано приложение.