Отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk презентовал новую программу лояльности
В отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk прошла презентация новых возможностей программы лояльности Hilton Honors. Ей пользуются более 146 млн человек по всему миру.
Участники программы получают специальные скидки, возможность забронировать номер в отеле по низким ценам или за баллы, выгодно арендовать залы под мероприятия или оборудование и другие преимущества. За проведение мероприятий, проживание в отеле, питание и пользование различными услугами начисляются баллы, которые затем можно тратить на мероприятия. Специально для удобства пользователей программы было разработано приложение.
Ознакомиться с программой можно тут. Для участия в программе лояльности нужна регистрация
Справка
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk — первая гостиница в Красноярске мирового класса международной сети Hilton. Она находится на Взлетке. В гостинице предусмотрено 259 номеров. В здании отеля есть фитнес-клуб с бассейном и сауной, бильярдный клуб, боулинг центр, спа-салон, 5 конференц-залов. Всего в России открыто 26 отелей сети, а в мире — 7161.