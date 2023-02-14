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Отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk презентовал новую программу лояльности

Отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk презентовал новую программу лояльности
Иллюстрация: Hilton Garden Inn Krasnoyarsk

В отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk прошла презентация новых возможностей программы лояльности Hilton Honors. Ей пользуются более 146 млн человек по всему миру.

#НОВОСТИ
Участники программы получают специальные скидки, возможность забронировать номер в отеле по низким ценам или за баллы, выгодно арендовать залы под мероприятия или оборудование и другие преимущества. За проведение мероприятий, проживание в отеле, питание и пользование различными услугами начисляются баллы, которые затем можно тратить на мероприятия. Специально для удобства пользователей программы было разработано приложение.  
 
Ознакомиться с программой можно тут. Для участия в программе лояльности нужна регистрация
 

Справка

 
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk — первая гостиница в Красноярске мирового класса международной сети Hilton. Она находится на Взлетке. В гостинице предусмотрено 259 номеров. В здании отеля есть фитнес-клуб с бассейном и сауной, бильярдный клуб, боулинг центр, спа-салон, 5 конференц-залов. Всего в России открыто 26 отелей сети, а в мире — 7161. 
 

 

 

 
 
 
 

 

Автор: Петр Савельев
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