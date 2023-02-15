Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.02
73,63
78,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Cибирякам выдают до 1,5 млн рублей под 4,9% годовых

Cибирякам выдают до 1,5 млн рублей под 4,9% годовых
Иллюстрация: Банк «Левобережный»

Вы можете взять потребительский кредит на любые цели по сниженной ставке до 13 марта.

#НОВОСТИ

Позвольте себе реализовать свои цели с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Деньги можно использовать на все, о чем мечтаете и что давно хотите купить. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9% годовых. Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка.

Вы можете взять в кредит от 5 тысяч до 1,5 млн рублей на срок от полугода до пяти лет. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет.

 

Cибирякам выдают до 1,5 млн рублей под 4,9% годовых 1

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на сайте Банка «Левобережный», в мобильном приложении BL-Online или по телефону 8-800-3333-555. Также можно подать заявку в офисе банка по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60.

Возьмите кредит на комфортных условиях и потратьте деньги на любые цели — ремонт, непредвиденные расходы, необходимые или долгожданные покупки, оплату обучения или лечения. Получить консультацию можно в единой справочной службе банка по телефону: 8-800-3333-555 (круглосуточно).

 

Срок акции: 13.02.2023-13.03.2023. Срок кредитования – 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка – 4,9% годовых при подключении дополнительных услуг согласно тарифам банка, в т.ч. финансовой защиты жизни и здоровья. Ставка без дополнительных услуг – от 17,5% до 25,5% годовых, зависит от суммы кредита и категории заемщика. Страховые компании: САО «ВСК», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343, LjN8KXfFM 

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Содержание пыли РМ2,5 в атмосфере Красноярска превышено в 3 разаСодержание пыли РМ2,5 в атмосфере Красноярска превышено в 3 раза
  • «Сибирский океанариум, дендрарий и аквапарк»: Красноярску разработали мастер-план развития«Сибирский океанариум, дендрарий и аквапарк»: Красноярску разработали мастер-план развития
  • ДОМ.РФ продает участок около озера МясокомбинатДОМ.РФ продает участок около озера Мясокомбинат
  • Главу Емельяновского района приговорили к четырем годам колонииГлаву Емельяновского района приговорили к четырем годам колонии
  • Где в России жить хорошо? Красноярск поднялся в рейтинге качества жизниГде в России жить хорошо? Красноярск поднялся в рейтинге качества жизни
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.