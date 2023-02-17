В Красноярке открылся новый центр экстремальной техники и экипировки

Группа компаний «Арсенал» расширила направления работы и открыла в Красноярске центр экстремальной техники «АрЭкстрим».

Это официальный дилер техники Stels, Segwаy, Hisun, ZMmoto и BRZ, а также официальный представитель брендов Dragonfly и King Hunter.

В новом шоуруме доступны багги, снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, мотоциклы эндуро, прицепы, экипировка для экстремального отдыха, дополнительное оборудование. Площадь шоурума превышает 400 кв. м. В центре оказывают сервисное обслуживание, устанавливают дополнительное оборудование, а при необходимости выполняют ремонт по гарантии. В продаже есть и запчасти.

В честь открытия нового шоурума экстремальной техники всем покупателям дарят 100 000 рублей на экипировку и дополнительное оборудование. При покупке техники из наличия до 28 февраля на эту сумму можно выбрать в шоуруме любую экипировку и допоборудование.

«АрЭкстрим» Техника. Сервис. Экипировка.

Красноярск, Авиаторов, 4а

7 (391) 205-25-95

Arextreme.ru

https://vk.com/arexrteme

Акция распространяется на всю технику в наличии, кроме техники ZMmoto, BRZ, прицепов Аляска и снегоходов Stels Капитан 150S и 150L.

Не является публичной офертой. Акция действует до 28.02.2023. Подробности у менеджеров компании.