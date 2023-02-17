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В Красноярке открылся новый центр экстремальной техники и экипировки

В Красноярке открылся новый центр экстремальной техники и экипировки
Иллюстрация: Группа компаний «Арсенал»

Группа компаний «Арсенал» расширила направления работы и открыла в Красноярске центр экстремальной техники «АрЭкстрим».

#НОВОСТИ
Это официальный дилер техники Stels, Segwаy, Hisun, ZMmoto и BRZ, а также официальный представитель брендов Dragonfly и King Hunter.
 
В новом шоуруме доступны багги, снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, мотоциклы эндуро, прицепы, экипировка для экстремального отдыха, дополнительное оборудование. Площадь шоурума превышает 400 кв. м. В центре оказывают сервисное обслуживание, устанавливают дополнительное оборудование, а при необходимости выполняют ремонт по гарантии. В продаже есть и запчасти. 
 
В Красноярке открылся новый центр экстремальной техники и экипировки 1
 
 
В Красноярке открылся новый центр экстремальной техники и экипировки 2
В честь открытия нового шоурума экстремальной техники всем покупателям дарят 100 000 рублей на экипировку и дополнительное оборудование. При покупке техники из наличия до 28 февраля на эту сумму можно выбрать в шоуруме любую экипировку и допоборудование.
 
«АрЭкстрим» Техника. Сервис. Экипировка.
 
Красноярск, Авиаторов, 4а
 
7 (391) 205-25-95 
 
Arextreme.ru
 
https://vk.com/arexrteme
 
Акция распространяется на всю технику в наличии, кроме техники ZMmoto, BRZ, прицепов Аляска и снегоходов Stels Капитан 150S и 150L.
 
Не является публичной офертой. Акция действует до 28.02.2023.  Подробности у менеджеров компании.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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