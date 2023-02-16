«Командор» запустил скоростной режим обслуживания

Для повышения уровня обслуживания в торговой сети внедрили инструменты скоростных покупок. Ориентировались на обратную связь, полученную из разных источников.

«Командор» ускорил обработку маркированных товаров на всех кассах, в том числе самообслуживания. Товары, которые раньше нужно было сканировать дважды (штрих-код и QR-код), теперь достаточно подносить к сканеру один раз, сканируя только QR-код. Это относится к таким категориям товаров, как алкоголь, молочная продукция, текстиль и др.

Также ускорена обработка обращений покупателей по возврату товара с 5 минут до 40 секунд. Это произошло благодаря оптимизации и автоматизации технологических процессов на кассовом оборудовании, в том числе и на кассах самообслуживания.

Следующим нововведением стала услуга, позволяющая клиентам получить компенсацию за некачественный товар в виде бонусов программы лояльности «Копилка». Теперь покупателям, которые по каким-либо причинам не могут самостоятельно вернуть товар в магазин, предлагается обратиться за компенсацией в клиентский сервис дистанционно.

Кроме того, для оперативного решения проблем покупателей, у которых возникают вопросы к стоимости товара, в программном обеспечении касс создали инструмент ввода новой цены. Если покупатель считает, что ценник товара не соответствует его стоимости, то кассир может быстро продать ему товар по цене, указанной на ценнике.