Банк «Левобережный» начал открывать счета для бизнеса дистанционно

Благодаря новой технологии, юридические лица и ИП могут подписать документы на открытие расчетного счета удаленно, без посещения офиса банка.

Ранее в режиме онлайн можно было открыть второй и последующие счета. Теперь банк предложил такую возможность для клиентов, желающих открыть первый счет. Предпринимателю достаточно иметь квалифицированную электронную подпись, выпущенную на директора компании. Расчетный счет будет открыт за 2 рабочих часа без посещения банка.

Отслеживать статус заявки и обмениваться документами с банком возможно с помощью ОНЛАЙН-офиса. Программа также хранит документы об открытии счета, по запросу формирует справки о наличии счета и картотеки, остатке на счете и оборотах по нему, обменивает накопленные баллы программы лояльности на бизнес-пакеты РКО и т.д.

Заботясь об удобстве клиентов, банк предоставляет реквизиты счета в течение 5 минут после подачи заявки на его открытие. Это позволяет сразу принимать платежи на новый счет и заключать договоры.

Уточнить подробности можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисе Банка «Левобережный» по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60. Оставьте заявку на консультацию, и специалист вам перезвонит.

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