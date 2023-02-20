Назначен новый директор Туристского информационного центра края
Директором Туристского информационного центра края стал Игорь Грязин. Об этом сообщила Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.
Уверена, что это серьёзное усиление нашей команды. Так что желаю Игорю Валентиновичу сил, энтузиазма и крепкого коллектива. Теперь с идеями по туризму можете смело обращаться к Игорю Валентиновичу! Ну и ко мне, конечно, — написала в Telegram Юлия Верхушина.
Предыдущий руководитель ТИЦ Алена Кочанова покинула этот пост 10 февраля.
Справка
Игорь Грязин последние 12 лет возглавлял Дирекцию природного парка «Ергаки». За эти годы в природном парке появились экотропы, туристические стоянки, навигация, построен визит-центр, настроена система регистрации посетителей, велась научно-исследовательская, просветительская и волонтерская деятельность. Игорь Грязин имеет федеральный нагрудный знак «Отличник охраны природы».