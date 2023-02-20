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Назначен новый директор Туристского информационного центра края

Назначен новый директор Туристского информационного центра края
Иллюстрация: Юлия Верхушина

Директором Туристского информационного центра края стал Игорь Грязин. Об этом сообщила Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

#НОВОСТИ
Уверена, что это серьёзное усиление нашей команды. Так что желаю Игорю Валентиновичу сил, энтузиазма и крепкого коллектива. Теперь с идеями по туризму можете смело обращаться к Игорю Валентиновичу! Ну и ко мне, конечно, — написала в Telegram Юлия Верхушина.
Предыдущий руководитель ТИЦ Алена Кочанова покинула этот пост 10 февраля.

Справка

 
Игорь Грязин последние 12 лет возглавлял Дирекцию природного парка «Ергаки». За эти годы в природном парке появились экотропы, туристические стоянки, навигация, построен визит-центр, настроена система регистрации посетителей, велась научно-исследовательская, просветительская и волонтерская деятельность. Игорь Грязин имеет федеральный нагрудный знак «Отличник охраны природы».
 

 

 

 

Автор: Екатерина Александрова
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