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Олеся Волкова про методы универсальной психологической помощи

Олеся Волкова про методы универсальной психологической помощи
Иллюстрация: ДК

«А подскажите лайфхак на все случаи жизни!» Часто задаваемый психологам вопрос, а значит, и мне. И каждый раз в ответ я отмалчиваюсь, однако похоже, пришло время приоткрыть завесу молчания…

#МНЕНИЯ

В современных соцсетях вы здесь и там можете легко встретить советы из серии универсальной психологической помощи на все случаи жизни в формате «Делай раз! Делай два!».

«При стрессе - вот это; при разводе - вот то; в случае несбычи мечт - потянуть за рычаг…»

С сомнительной, надо сказать, гарантией.

По этому поводу мое профессиональное мнение следующее.

Безусловно, как и при любых реанимационных процедурах, в случае экстренной ситуации, и такой же экстренной психологической помощи, методы универсального характера вполне хорошо работают.

Именно поэтому в кризисных центрах и в работе сотрудников «Телефона доверия» существуют специально прописанные и утвержденные протоколы психологической помощи, отступать от которых не рекомендуется (иногда запрещено). Это как при работе врачей скорой помощи – важно снизить кризисность состояния до жизнеспособности, а дальше… А дальше к узкому специалисту для решения индивидуальных вопросов и проблем.

Можно ли опираться на универсальные методы психологической помощи постоянно?

Это выбор каждого человека персонально. Однако смею заметить, что эффект от их постоянного применения будет ровно такой же как степень комфорта при ежедневной носке одноразовых тапочек для общественной бани – вроде бы и решают задачу, но как-то нестабильно, неглубоко и без учета размера вашей личности.

Мой сарказм и ирония имеют под собой веские основания.

Каждый человек уникален. Становление личности любого из нас происходит совершенно неповторимым маршрутом. Именно поэтому крайне важно учитывать общие принципы психологической помощи лишь на начальных этапах клиент-терапевтических отношений. А далее крайне важно ювелирно подбирать и колибровать те методы, техники, способы и инструменты, которыми возможно работать с вашей персональной уникальностью.

Ведь то, что для слона незаметное поглаживание, для бабочки – смертельный удар…

Выбирайте разумно способы заботы о собственном психологическом здоровье и тщательно подыскивайте специалиста, который действительно поможет.

С уважением к вашему клиентскому выбору, Олеся Владимировна Волкова, доктор психологических наук, доцент, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей». 

Автор: Петр Савельев
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