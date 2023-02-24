В Красноярске пройдет нетворк-событие Полины Мельниковой и Ирины Гавриленко

Иллюстрация: организаторы мероприятия

Мероприятие состоится в субботу, 25 февраля. Нетворк-событие «Сила коллабораций 6:0» пройдет в Красноярске уже в шестой раз. Тема этого мероприятия «Методы продвижения».