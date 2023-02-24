Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
74,70
79,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске пройдет нетворк-событие Полины Мельниковой и Ирины Гавриленко

В Красноярске пройдет нетворк-событие Полины Мельниковой и Ирины Гавриленко
Иллюстрация: организаторы мероприятия

Мероприятие состоится в субботу, 25 февраля. Нетворк-событие «Сила коллабораций 6:0» пройдет в Красноярске уже в шестой раз. Тема этого мероприятия «Методы продвижения».

#НОВОСТИ
Всех зрителей ждут интересные знакомства, выступления спикеров, упражнения на создание коллабораций, фуршет, фотосессия, интерактивная локация, розыгрыши и музыкально-поэтическое выступление Полины. 
 
«Сила коллабораций 6:0» состоится в мультформатном пространстве One Way Loft (Пушкина 22г). Начало мероприятия в 11:00. Его продолжительность — 4,5 часа. Стоимость билета: 4000 рублей. Подробности можно узнать по телефону 8 (923) 358-28-09. 

Справка

 
Полина Мельникова и Ирина Гавриленко создали проект в начале прошлого года, чтобы объединить бизнес, предпринимателей и креативных людей для решения совместных задач. Многие отмечают, что им удалось создать собственную формулу нетворкинга, которая пользуется популярностью.
 

Реклама, LjN8K2gH6 

 

 
 
Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский метротрамвай не пойдет по уже проложенным тоннелям метроКрасноярский метротрамвай не пойдет по уже проложенным тоннелям метро
  • 89 млрд инвестируют в строительство метротрамвая в Красноярске89 млрд инвестируют в строительство метротрамвая в Красноярске
  • «Золотое яблоко» в Красноярске откроется в начале марта«Золотое яблоко» в Красноярске откроется в начале марта
  • Строящемуся аквапарку в Красноярске ищут госфинансированиеСтроящемуся аквапарку в Красноярске ищут госфинансирование
  • Татьяна Бочарова покидает агентство по развитию предпринимательства Красноярского краяТатьяна Бочарова покидает агентство по развитию предпринимательства Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.