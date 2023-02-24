В Красноярске пройдет нетворк-событие Полины Мельниковой и Ирины Гавриленко
Мероприятие состоится в субботу, 25 февраля. Нетворк-событие «Сила коллабораций 6:0» пройдет в Красноярске уже в шестой раз. Тема этого мероприятия «Методы продвижения».
Всех зрителей ждут интересные знакомства, выступления спикеров, упражнения на создание коллабораций, фуршет, фотосессия, интерактивная локация, розыгрыши и музыкально-поэтическое выступление Полины.
«Сила коллабораций 6:0» состоится в мультформатном пространстве One Way Loft (Пушкина 22г). Начало мероприятия в 11:00. Его продолжительность — 4,5 часа. Стоимость билета: 4000 рублей. Подробности можно узнать по телефону 8 (923) 358-28-09.
Справка
Полина Мельникова и Ирина Гавриленко создали проект в начале прошлого года, чтобы объединить бизнес, предпринимателей и креативных людей для решения совместных задач. Многие отмечают, что им удалось создать собственную формулу нетворкинга, которая пользуется популярностью.
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