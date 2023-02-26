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Мартовские коты: Красноярск ожидает чистое небо и оттепель

Мартовские коты: Красноярск ожидает чистое небо и оттепель
Иллюстрация: pestreci.tatarstan.ru

Любителям теплой весенней погоды, по информации Гидрометцентра, можно радоваться всю последнюю неделю февраля и первую марта.

#НОВОСТИ

В понедельник 27 февраля 2023 — днем –4°С, облачность, снег, ветер 4 м/с, ночью –9°С.

Во вторник днем +2°С, пасмурно, слабый снег, ночью –10°С.

В среду днем +4°С, пасмурно, снегопад, ночью около нуля.

В четверг 2 марта днем +7°С, облачно. Ночью +2°С.

В пятницу 3 марта днем +7°С, пасмурно, возможен дождь (sic!), ночью 0°С.

На дорогах возможна гололедица, берегите себя!

 

Автор: Петр Савельев
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