Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.03
74,89
79,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

LIVE-встреча со спикерами бизнес-форума КОД ЛИДЕРА пройдет в Красноярске

LIVE-встреча со спикерами бизнес-форума КОД ЛИДЕРА пройдет в Красноярске
Иллюстрация: КОД ЛИДЕРА

Мероприятие состоится 2 марта в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, а один из спикеров выступит в онлайн-формате.

#НОВОСТИ

2 марта в Красноярске пройдет LIVE-встреча со спикерами и партнерами бизнес-форума КОД ЛИДЕРА. В Hilton Garden Inn Krasnoyarsk соберутся бизнесмены и предприниматели города: они смогут пообщаться с действующими практиками, задать вопросы, узнать лайфхаки и повысить личную эффективность. 

Татьяна Андреева, генеральный директор сети семейных центров «Умка», выступит с темой «Я, семья и дело»: она расскажет, с помощью чего получится сбалансировать личную жизнь и карьеру, а также объяснит, как правильно расставлять приоритеты и находиться в гармонии с собой.

В онлайн-формате к встрече присоединится Юлия Оводкова — спортсменка, преодолевшая пролив Ла-Манш. Она поделится, что помогает ей преодолевать себя, и как можно подготовиться к испытаниям?

LIVE-встреча 2 марта станет заключительным мероприятием перед масштабным бизнес-форумом КОД ЛИДЕРА. Спикерами, партнерами и участниками выступят руководители и основатели известных компаний — каждый из них обладает уникальной ДНК ведения проектов.

Реклама.

LjN8KWbm2

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Проект о влиянии смога на жителей создали в КрасноярскеПроект о влиянии смога на жителей создали в Красноярске
  • Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО ЖелезногорскДмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск
  • Дело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуруДело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуру
  • ТРЦ на миллиард: какой бизнес продают в феврале 2023ТРЦ на миллиард: какой бизнес продают в феврале 2023
  • В конце апреля из Красноярска в Турцию можно будет улететь на чартерах SouthWindВ конце апреля из Красноярска в Турцию можно будет улететь на чартерах SouthWind
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.