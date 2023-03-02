LIVE-встреча со спикерами бизнес-форума КОД ЛИДЕРА пройдет в Красноярске

Мероприятие состоится 2 марта в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, а один из спикеров выступит в онлайн-формате.

2 марта в Красноярске пройдет LIVE-встреча со спикерами и партнерами бизнес-форума КОД ЛИДЕРА. В Hilton Garden Inn Krasnoyarsk соберутся бизнесмены и предприниматели города: они смогут пообщаться с действующими практиками, задать вопросы, узнать лайфхаки и повысить личную эффективность.

Татьяна Андреева, генеральный директор сети семейных центров «Умка», выступит с темой «Я, семья и дело»: она расскажет, с помощью чего получится сбалансировать личную жизнь и карьеру, а также объяснит, как правильно расставлять приоритеты и находиться в гармонии с собой.

В онлайн-формате к встрече присоединится Юлия Оводкова — спортсменка, преодолевшая пролив Ла-Манш. Она поделится, что помогает ей преодолевать себя, и как можно подготовиться к испытаниям?

LIVE-встреча 2 марта станет заключительным мероприятием перед масштабным бизнес-форумом КОД ЛИДЕРА. Спикерами, партнерами и участниками выступят руководители и основатели известных компаний — каждый из них обладает уникальной ДНК ведения проектов.

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