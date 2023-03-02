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Сбербанк готов профинансировать строительство нового района ГК «СМ.СИТИ» в Красноярске

Сбербанк готов профинансировать строительство нового района ГК «СМ.СИТИ» в Красноярске
Иллюстрация: Сбербанк

Строительная группа «СМ.СИТИ» и ПАО «Сбербанк России» на КЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены объединить усилия для реализации проекта застройки района поселка Лалетино.

#НОВОСТИ
Сити-район «Лалетино» — это новый и перспективный проект строительной группы СМ.СИТИ. Они планируют построить современные дома между национальным парком «Красноярские Столбы» и рекой Енисей. Под строительство отводится участок площадью 16 га. Там появятся кирпичные дома средней этажности с уютными дворами и улицами, центральным бульваром и набережной.  
 
Сбербанк готов профинансировать строительство нового района ГК «СМ.СИТИ» в Красноярске 1
 
Ориентировочные сроки реализации проекта в рамках подписанного соглашения — 2023...2034. Сбербанк берет на себя обязательство, если ГК «СМ.СИТИ» обратится за финансовой поддержкой, оказать ее на различных этапах реализации проекта. Партнеры договорились, что будут использовать современный подход при застройке территории города, содействовать развитию благоустройства и общественной инфраструктуры, улучшать качество городской среды, развивать экономический и социальный потенциал Красноярска.
 
Автор: Петр Савельев
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