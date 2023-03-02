Сбербанк готов профинансировать строительство нового района ГК «СМ.СИТИ» в Красноярске

Строительная группа «СМ.СИТИ» и ПАО «Сбербанк России» на КЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены объединить усилия для реализации проекта застройки района поселка Лалетино.

Сити-район «Лалетино» — это новый и перспективный проект строительной группы СМ.СИТИ. Они планируют построить современные дома между национальным парком «Красноярские Столбы» и рекой Енисей. Под строительство отводится участок площадью 16 га. Там появятся кирпичные дома средней этажности с уютными дворами и улицами, центральным бульваром и набережной.