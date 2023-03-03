Влетая над собой: четыре проекта «Арбан»

Сейчас в линейке АРБАН четыре уникальных жилых комплекса, каждый из которых имеет собственный характер, свою душу и непохожий облик. Словно компания в каждом проекте хочет взлететь над собой.

Группа строительных компаний АРБАН перешагнула 30-летний рубеж. В этом «возрасте», заслуженно заработав репутацию лидера отрасли и надежного застройщика, как будто можно почивать на лаврах и не прыгать выше головы. Однако каждый новый проект компании создается со всей страстью и желанием удивить, представить нечто новое и самобытное.

«Барбарис»: обаяние семейного квартала

Жилой комплекс в Покровке удивил концептуальным таргетированием и настоящим парком развлечений, аналогов которого еще не было в Сибири.

«Барбарис» стал ответом компании на запрос осознанных родителей проводить как можно больше времени вместе с детьми. Лучше всего это делать во дворе, где все предназначено для совместных развлечений и развития. В компании сразу заявили, что концепция нового жилого комплекса подходит далеко не всем. И это было смелым подходом к старту продаж. Но именно так удалось сконцентрировать в «Барбарисе» настоящее сообщество семей, близких по духу.

Семейный квартал «Барбарис» — это четыре 17-этажных кирпичных дома с уникальным благоустройством и двором, который скорее похож на парк развлечений. Центральную часть двора опоясывает «Небесная дорожка», чтобы наблюдать за жизнью двора со «второго этажа». Локация «Кемпинг» — семейное место, позволяющее устроиться здесь с ночевкой и заснуть в палатке возле костра. Еще одна фишка родом из детства — «Зеркальный лабиринт». Для мам с младенцами придумана «Лялькина полянка» — лужайка с нежнейшей травой, чтобы первые шаги малыш сделал в зеленом мире. Локация «Олимпийские объекты» объединяет зоны для занятий зимними и летними видами спорта. Скалодром, батут, боулинг, уличные тренажеры, велосипедная дорожка длиной 430 м, которая зимой превратится в круговой каток, — в «Барбарисе» каждый ребенок сможет много двигаться и развиваться физически. Двор украсит дендрарий с редкими видами растений, фруктовым садом и собственной оранжереей.

Все дома возводятся из классического кирпича с толстыми несущими внешними стенами. Дворы закрыты от визитов посторонних, а под ними расположены паркинги с доступом на лифте с этажа. Семейные планировки продуманы до мелочей: мастер-спальни для родителей, отдельные комнаты для детей и даже игровая с окном — ноу-хау проекта.

Семейная инфраструктура: в одном из домов — детский игровой центр «Барбарис» 150 кв. м для проведения дней рождения и мастер-классов, а в другом — детский сад на 50 ребятишек.

Стильные дизайнерские группы с зонами отдыха, консьержем и тремя лифтами, один из которых отдельно стоящий, грузопассажирский. Он предназначен для перевозки мебели и стройматериалов и находится сразу напротив технического входа в подъезд.

В «Барбарисе» АРБАН впервые отказался от привычных балконов и лоджий с витражным остеклением. Здесь в 100% квартир будут французские балконы с окнами в пол . А для вещей предусмотрены кладовые-келлеры в цоколе с доступом на лифте.

«Бульвар цветов»: среда для счастья

Этот жилой комплекс стал первым опытом компании в создании общественного пространства, которое призвано стать еще одной точкой притяжения в Красноярске, модным досуговым местом.

Жилой комплекс на 800 семейных квартир расположен на ул. Караульной на границе микрорайонов Покровский и Взлетка. Закрытые дворы, подземный паркинг, зеленое благоустройство и обновленные планировки дополнены новшеством — бульваром-променадом.

Новое общественное пространство Красноярска запланировано многоуровневым — такое решение позволяет создать больше интересных пространств и новых сценариев прогулок.

Нижний уровень — существующая полоса крупномерных деревьев и тротуар. Верхний — променад шириной 7 м, откуда можно попасть в общественные помещения на 1-м этаже дома (кафе с террасами, кофейни, пекарни, небольшие магазинчики и досуговые центры). И конечно, все вокруг будет украшено многочисленными клумбами, кустарниками и деревьями.

На «Бульваре цветов» будет обустроена смотровая площадка с изящной винтовой лестницей. Место для созерцания и отдыха — тихая релакс-зона, «сухой ручей» с красивой подсветкой в вечернее время. Также нашлось место для молодежной локации с батутами, живописной стены с вертикальным озеленением для фотосетов и спортивной детской площадки.

Жилой комплекс «Бульвар цветов» будет сдан в эксплуатацию в 2023, но по сложившейся традиции девелопера — на несколько месяцев раньше заявленного срока.

SCANDIS OZERO: беспрецедентный и «оскароносный»

Микрорайон на Взлетке с собственным озером и органическим благоустройством на территории приватного двора — самый известный в семействе АРБАН проект. Он заслуженно получил градостроительный «Оскар», победив в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса» премии Urban Awards, и признан «Лучшим жилым комплексом года» по версии экспертов журнала «Деловой Квартал» в 2022.

Новый микрорайон расположен на пересечении улиц Авиаторов и Молокова и занимает площадь более 4 га, на которой будет построено девять 17-этажных домов. В лучших традициях АРБАН все дома возводятся из классического кирпича, территория микрорайона закрыта для движения машин. Под двором расположена подземная парковка почти на 500 машино-мест.

Главная фишка проекта, конечно же, озеро 1370 кв. м с комплексом водных объектов благоустройства: водяной мельницей и мини-водопадом шириной 12 м. Вокруг озера высажен небольшой «лес» — более 50 полноразмерных хвойных деревьев, а в центре озера — остров 78 кв. м с 11-метровой елью. Площадь благоустройства только вокруг озера составит 2570 кв. м.

SCANDIS OZERO продолжает концепцию «природных дворов на Взлетке», которую АРБАН развивает в Красноярске, начиная с 2017. Это совершенно новый взгляд на благоустройство жилого двора, в центре которого создание максимально органического ландшафта с полноразмерными деревьями и использование природных материалов в создании игровых, спортивных и прогулочных зон.

В новом микрорайоне SCANDIS OZERO покупателям предложено более 30 различных планировочных решений площадью от 35 до 139 м. Впервые АРБАН предлагает 5-комнатные семейные квартиры.

Визитная карточка проекта SCANDIS — витражные эркеры (с остеклением от пола до потолка) — будут в 97% всех квартир. Часть планировок предусматривает лондри — специальные зоны для установки стиральной и сушильной машин.

Абсолютное know-how проекта и всего рынка жилой недвижимости Красноярска — квартиры со «вторым светом» в гостиной: высотой потолков 5,8 м и второй линией остекления!

В прошлом году досрочно была сдана первая очередь микрорайона — три дома. Сдача второй очереди по декларации намечена на декабрь 2023. Однако в компании принято решение, что дома второй очереди также будут сданы на несколько месяцев раньше, а еще один дом (третья очередь строительства) будет сдан на год раньше: в 2023 вместо 2024. Вместе со второй очередью в этом году сдается оставшаяся (сухая) часть двора и подземный паркинг.

ЧИЖИ: новый полет

Проект нового жилого высотного микрорайона был презентован в октябре прошлого года и сразу вызвал особый интерес благодаря множеству новинок и привлекательных фишек.

В ЧИЖАХ запланирован всесезонный каток и кинотеатр на крыше жилого дома. Общественный центр жилого массива спроектирован в виде гнезда. Фасады украсят оцилиндрованные бревна, входные группы стилизованы под рубленые избы, а навесы на крышах напоминают крылья.

ЧИЖИ расположатся в микрорайоне Медицинский городок между ул. Подзолкова и Караульной. Застройщик планирует возвести 108 тыс. кв. м жилья в две очереди. Первые четыре корпуса запланированы к сдаче в 3-м квартале 2025, хотя по традиции два из них застройщик хочет сдать уже в декабре 2024. Девять 23-этажных монолитно-кирпичных дома с подземным паркингом связаны единым стилобатом. Точка притяжения — общественный центр «Гнездо», на его кровле будет всесезонный каток, который будет доступен всем горожанам. В проекте предусмотрен масштабный паркинг на 1285 машино-мест — показатель превышает общегородской норматив. Рядом с жилым районом по градостроительному плану будут построены школа и детский сад.

ЧИЖИ заявлены как «городские поляны». Таким образом компания продолжает развивать принцип «зеленых» жилых комплексов, восполняющих экодефицит в мегаполисе. Фирменное арбановское озеленение, зонирование, геопластика усиливаются ORGANIC-архитектурой: впервые застройщик по максимуму использует дерево — в отделке фасадов, входных групп, а не только уличной мебели.

Пожалуй, самая революционная фишка проекта — эксплуатируемые кровли. На высоте 73 м над землей застройщик оборудует 4 зоны отдыха: летний кинотеатр, площадку для барбекю, зону для фитнеса и SPA под открытым небом c шезлонгами и возможностью установки бассейна. Самый же удивительный элемент — всесезонный каток на крыше общественного центра. Это wow-эффект ЧИЖЕЙ.

Этот проект стал первым в Красноярске, где была заявлена центральная система кондиционирования. А для любителей всего инновационного добавится «умный дом» и FACE-ID при входе в подъезд.

Здесь АРБАН соревновался только с собой — нужно было удивлять, а это сложно после микрорайона с озером. Но кажется, у них снова получилось. Что дальше? Продолжение следует!