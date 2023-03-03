Блиц-опрос: ваш главный проект в 2023?

Красноярские предприниматели поделились с «ДК» самыми важными проектами года.

Прошлый год внес коррективы во многие проекты, заставив пересмотреть их в максимально оперативном режиме. Этот же начался относительно спокойно, дав возможность планировать, учитывая новую реальность. «Деловой квартал» спросил у красноярских предпринимателей и руководителей, какой проект для них будет главным в 2023.

Наталья Сагитова

директор консалтинговой компании PEOPLE

Основное, на чем я планирую сосредоточиться, — запуск центра развития компетенций «Первый», выделенный из PEOPLE в самостоятельный проект. Это лицензированный центр с правом выдачи документов гособразца, где преподают только практики с опытом более 5 лет: HR-специалисты, юристы, кадровики. Также планирую развивать услугу «рекрутер в аренду», функция которой — решать кадровые задачи предпринимателей, в компаниях которых нет HR-специалистов.

Дмитрий Полуянов

основатель программы лояльности «Максбонус» Сейчас мой главный проект — «Максбонус», из стартапа превратившийся в полноценный бизнес. Теперь задача одна — тиражировать продукт как можно быстрее и на максимально возможную территорию. Мы планируем увеличивать количество партнеров внутри России, выйти на территорию Восточной Европы и в страны СНГ. Продавать отечественный продукт в других регио­нах большое удовольствие: когда понимаю, что он конкурентен, это еще больше наполняет меня смыслом.

Андрей Шевелев

предприниматель

В прошлом году я познакомился с работой тюменской компании «Колесник», которая в своем городе занимается редевелопментом старых зданий и помещений, превращая их в новые точки притяжения. А для Красноярска это очень актуальная тема: у нас довольно много строений, которые не соответствуют сегодняшним требованиям к виду и функционалу подобных объектов. Поэтому я купил у тюменских ребят франшизу и в 2023 начну разворачивать эту работу в нашем городе.