Блиц-опрос: ваш главный проект в 2023?
Красноярские предприниматели поделились с «ДК» самыми важными проектами года.
Наталья Сагитова
директор консалтинговой компании PEOPLE
Основное, на чем я планирую сосредоточиться, — запуск центра развития компетенций «Первый», выделенный из PEOPLE в самостоятельный проект. Это лицензированный центр с правом выдачи документов гособразца, где преподают только практики с опытом более 5 лет: HR-специалисты, юристы, кадровики. Также планирую развивать услугу «рекрутер в аренду», функция которой — решать кадровые задачи предпринимателей, в компаниях которых нет HR-специалистов.
Дмитрий Полуянов
основатель программы лояльности «Максбонус»
Сейчас мой главный проект — «Максбонус», из стартапа превратившийся в полноценный бизнес. Теперь задача одна — тиражировать продукт как можно быстрее и на максимально возможную территорию. Мы планируем увеличивать количество партнеров внутри России, выйти на территорию Восточной Европы и в страны СНГ. Продавать отечественный продукт в других регионах большое удовольствие: когда понимаю, что он конкурентен, это еще больше наполняет меня смыслом.
Андрей Шевелев
предприниматель
В прошлом году я познакомился с работой тюменской компании «Колесник», которая в своем городе занимается редевелопментом старых зданий и помещений, превращая их в новые точки притяжения. А для Красноярска это очень актуальная тема: у нас довольно много строений, которые не соответствуют сегодняшним требованиям к виду и функционалу подобных объектов. Поэтому я купил у тюменских ребят франшизу и в 2023 начну разворачивать эту работу в нашем городе.
Ольга Тубольцева
адвокат красноярского краевого бюро «Мальтов и партнеры»
Главный для меня проект этого года — моя семья. Это мои любимые и самые близкие люди. Их здоровье, счастье и успехи являются основным для меня не только в 2023, но и в любом другом году. Могу с уверенностью сказать, семья для меня — главный жизненный приоритет и главный же мотиватор, стимулирующий идти вперед, достигать и добиваться большего.