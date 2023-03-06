Пять звезд истории: подробности о новом отеле

В марте 2023 список достопримечательностей Красноярска стал еще больше: в день открытия КЭФ начал работу первый в городе пятизвездочный отель Solomin History Hotel.

О подробностях проекта «ДК» рассказал Александр Чухарев, представитель инвестора.

В доме-памятнике, который когда-то принадлежал чиновнику Соломину, разместилось 13 номеров — два люкса на двоих и одиннадцать комфортов. Здание, которое сейчас внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения, возвели на ул. Бограда, 106 (ранее ул. Садовая) в 1908…1909. Создатели отеля не забыли об историческом бэкграунде — напротив, даже сохранили название.

Остановиться в таком отеле равно познакомиться с историей нашего города. Прикоснувшись к стене, вы прикасаетесь к тому Красноярску, что был еще до революции, — считает Александр Чухарев.

Solomin History Hotel продолжает воплощать историческое назначение: здание на протяжении многих лет было доходным домом и даже в нулевых продолжало оставаться заселенным жилым объектом.

Несмотря на активную эксплуатацию вплоть до 2010, некоторые элементы интерьера сохранились до сих пор, например несущие конструкции, балки и даже изготовленные тульскими мастерами дверные ручки. Тем не менее от полного воссоздания интерьеров в купеческой стилистике все же отказались.

Дизайнер намеренно воплощал современные решения: ни интерьеры той эпохи, ни их фиксация до нашего времени не дошли, а делать фальшивку мы считаем неправильным. Все-таки основное назначение этого дома — быть гостиницей, а не музеем, поэтому комфорт наших гостей для нас в приоритете, — объясняет Александр Чухарев.

Уже после запуска интерьер Solomin History Hotel планируется дооснастить тематическими деталями. Появятся на территории отеля и информационные стенды, с помощью которых жители и гости смогут ознакомиться с историей как самого объек­та, так и города.

До нас дошли газеты, датированные еще дореволюционным периодом: по объяв­лениям и статьям в них можно увидеть, чем Красноярск жил тогда, это некая машина времени, — говорит Александр Чухарев.

России такие решения точно не в новинку. Множество «одомашненных» памятников можно найти как в Санкт-Петербурге и Москве, так и в городах Сибири — например в Енисейске, Шушенском и Иркутске.

Дело по сохранению памятников и объектов культурного наследия кажется нам важным: пока за этим не следили, многие из них были утрачены, а ведь раньше архитекторы создавали очень изысканные решения, и это до сих пор украшение городов. И правильно, что наше общество это понимает!

Тем не менее сегодня функционал отеля Solomin готов к работе в полную силу, бронирование на март уже открыто. Гостям будут доступны не только номера, но и бар A la Carte с собственной кухней и напитками.

Первый пятизвездочный отель Красноярска Александр Чухарев считает успешной коллаборацией бизнеса и общества: благодаря инициативе предпринимателей объект культурного наследия не только сохранится в достойном состоянии, но и продолжит оставаться своеобразным артефактом.

В разговоре с «ДК» представитель инвестора отметил: Solomin History Hotel отличается от привычного представления о пятизвездочном отеле.

Мне кажется правильным сразу отметить и объяснить, чем обусловлено отсутствие традиционных «атрибутов». При сертификации отелей, размещенных в объек­тах культурного наследия, не требуется наличие больших холлов, спортзала, бассейна. Мы не можем возвести их на территории исторического памятника, чтобы сохранить его целостность и ценность, но точно обеспечиваем пятизвездочный сервис и честно идем к своим звездам, — резюмирует Александр Чухарев.

Бограда, 106

+7 950 996 4007

vk.com/solominhotel

hotel@solomin24.ru

solomin-hotel.ru

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