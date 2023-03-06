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«Телезон»: задача абонента — наша задача

«Телезон»: задача абонента — наша задача
Иллюстрация: ДК

Цифровизация различных бизнес-процессов сегодня стала привычным делом. Но порой нужны точечные решения под конкретную задачу.

#НОВОСТИ

Прошедший год поставил перед бизнесом много новых вызовов. Но уже существующие не отменил. Привлечение новых клиентов, обработка заявок от них, кибербезопасность — все это не только не потеряло своей актуальности, но стало более востребованным. К примеру, по данным «Лаборатории Касперского», количество DDoS‑атак в первом квартале 2022 по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло более чем в 4,5 раза, а их средняя продолжительность — почти в 80 раз. Сколько на этих нападках потерял российский бизнес в этом году, сказать сложно. Но могло быть и больше, если бы провайдеры вовремя не спохватились и не предложили рынку сервисы для защиты от DDoS-атак. Так, в красноярской компании «Телезон» эту услугу в базовом ее виде зашили во все продукты, по умолчанию защитив своих абонентов от простейших кибератак.

Безопасность и сохранность информации компании — это еще и вопрос ее хранения, а в ситуации использования «облачных» технологий — и обработки. Создание собственных серверных мощностей и раньше обходилось весьма недешево, а сейчас цены на подобное оборудование выросли еще больше. К тому же не в каждом случае можно обеспечить надлежащее качество энергоснабжения, что критично для серверов. Так было с компанией «КрасАвиа», в районе офиса которой стали часто отключать электроэнергию, в результате чего серверы также отключались, а все процессы, завязанные на них, останавливались. Покупка же бесперебойника, столь мощного, что он мог бы поддерживать работоспособность оборудования, в тот момент не была предусмотрена бюджетом компании. Задачу решили с помощью переноса серверов в дата-центр провайдера «Телезон», у которого есть все необходимые энергомощности, периметр безопасности (как цифровой, так и физической) и высококлассная круглосуточная техподдержка. По тому же пути пошла компания «Краслесинвест». В результате и той, и другой организации удалось не только снизить затраты на обслуживание серверного оборудования, но и повысить уровень его надежности, безопасности и отказоустойчивости.

Также оставалась актуальной тема построения эффективных коммуникаций с клиентом, которые сегодня в массе своей завязаны на цифровые инструменты. Однако случается так, что даже популярные сервисы просто перестают работать. С таким столкнулась группа компаний «Медведь Холдинг». Для сбора запросов на обратный звонок у себя на сайте (этот инструмент для нее был едва ли не ключевым в получении заказов) она оперировала одним известным решением. В какой-то момент программа начала сбоить, из-за чего коммуникация не складывалась: запрос не фиксировался, звонка не было, клиент уходил. Поставщик решения не захотел пойти навстречу и не стал разбираться с программой. Тогда к задаче подключился «Телезон». С помощью собственных алгоритмов компания разработала замену программе, а специалисты должным образом настроили sip-серверы. В итоге ГК «Медведь Холдинг» получил новый, ничем не уступающий прежнему инструмент — коммуникации были восстановлены.

Бизнес-модель многих организаций предполагает, что клиенты приходят не только через интернет, но и через прямые телефонные звонки. Особенно это актуально для разного рода медицинских центров. Так, в красноярской Клинике лазерной микрохирургии глаза количество звонков от потенциальных пациентов в какой-то момент оказалось столь велико, что уделять им необходимый объем внимания стало сложно. Нужно было либо нанимать дополнительных сотрудников (что могло ударить по экономике организации), либо искать иное решение — например цифровое. После обращения к «Телезон» клиника получила такой инструмент — сервис «Обработка входящих заявок», внедрение которого позволило перевести 65% обращений на автоматику, соответственно, разгрузив администраторов. Этим решением сегодня заинтересовались и другие крупные клиники Красноярска — сейчас ее адаптируют под их задачи.

Еще для одного из своих абонентов «Телезон» разработал аналитику по звонкам под названием «Журнал вызовов», в котором фиксируется не только сам факт звонка и его запись, но и информация о том, дозвонился ли клиент; если нет, то почему (буквально на каком этапе звонок сорвался), перезвонили ли ему и т.  п. Это решение позволило оперативно выявлять пробелы в системе коммуникаций с клиентами, что повысило конверсию и объемы продаж.

«Журнал вызовов» оказался настолько удачным, что в «Телезон» решили дать к нему доступ всем своим абонентам, добавив по умолчанию в «Личный кабинет». И это далеко не единственное новшество, которое появилось в нем в прошлом году. Во-первых, регистрация больше не требует участия менеджера — достаточно лишь аккаунта на «Госуслугах» или в «СберБизнесе» и нескольких кликов мышью. Во‑вторых, сразу после нее абонент автоматически и бесплатно получает номер и виртуальную АТС на три рабочих места — с этого момента он уже может принимать входящие звонки. В ближайшее время в «Телезон» планируют добавить к «Личному кабинету» возможность прямо из него настраивать параметры тарифа исходящей связи, подключая дополнительные опции, понижающие стоимость минуты разговора по выбранным абонентом направлениям.

Практика создания продуктов и сервисов под нужды конкретного заказчика не нова для «Телезон». Как говорят в компании, «задача абонента — наша задача». И это распространяется на все сферы, в которых работает компания.

ООО «ТК Телезон»
660028, Красноярск
Телевизорная, 1, пом. 510
+7 (391) 219 2255
8 800 355 0000
telezon.ru 
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Автор: Петр Савельев
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