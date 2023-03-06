Цифровизация различных бизнес-процессов сегодня стала привычным делом. Но порой нужны точечные решения под конкретную задачу.

Прошедший год поставил перед бизнесом много новых вызовов. Но уже существующие не отменил. Привлечение новых клиентов, обработка заявок от них, кибербезопасность — все это не только не потеряло своей актуальности, но стало более востребованным. К примеру, по данным «Лаборатории Касперского», количество DDoS‑атак в первом квартале 2022 по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло более чем в 4,5 раза, а их средняя продолжительность — почти в 80 раз. Сколько на этих нападках потерял российский бизнес в этом году, сказать сложно. Но могло быть и больше, если бы провайдеры вовремя не спохватились и не предложили рынку сервисы для защиты от DDoS-атак. Так, в красноярской компании «Телезон» эту услугу в базовом ее виде зашили во все продукты, по умолчанию защитив своих абонентов от простейших кибератак.

Безопасность и сохранность информации компании — это еще и вопрос ее хранения, а в ситуации использования «облачных» технологий — и обработки. Создание собственных серверных мощностей и раньше обходилось весьма недешево, а сейчас цены на подобное оборудование выросли еще больше. К тому же не в каждом случае можно обеспечить надлежащее качество энергоснабжения, что критично для серверов. Так было с компанией «КрасАвиа», в районе офиса которой стали часто отключать электроэнергию, в результате чего серверы также отключались, а все процессы, завязанные на них, останавливались. Покупка же бесперебойника, столь мощного, что он мог бы поддерживать работоспособность оборудования, в тот момент не была предусмотрена бюджетом компании. Задачу решили с помощью переноса серверов в дата-центр провайдера «Телезон», у которого есть все необходимые энергомощности, периметр безопасности (как цифровой, так и физической) и высококлассная круглосуточная техподдержка. По тому же пути пошла компания «Краслесинвест». В результате и той, и другой организации удалось не только снизить затраты на обслуживание серверного оборудования, но и повысить уровень его надежности, безопасности и отказоустойчивости.

Также оставалась актуальной тема построения эффективных коммуникаций с клиентом, которые сегодня в массе своей завязаны на цифровые инструменты. Однако случается так, что даже популярные сервисы просто перестают работать. С таким столкнулась группа компаний «Медведь Холдинг». Для сбора запросов на обратный звонок у себя на сайте (этот инструмент для нее был едва ли не ключевым в получении заказов) она оперировала одним известным решением. В какой-то момент программа начала сбоить, из-за чего коммуникация не складывалась: запрос не фиксировался, звонка не было, клиент уходил. Поставщик решения не захотел пойти навстречу и не стал разбираться с программой. Тогда к задаче подключился «Телезон». С помощью собственных алгоритмов компания разработала замену программе, а специалисты должным образом настроили sip-серверы. В итоге ГК «Медведь Холдинг» получил новый, ничем не уступающий прежнему инструмент — коммуникации были восстановлены.

Бизнес-модель многих организаций предполагает, что клиенты приходят не только через интернет, но и через прямые телефонные звонки. Особенно это актуально для разного рода медицинских центров. Так, в красноярской Клинике лазерной микрохирургии глаза количество звонков от потенциальных пациентов в какой-то момент оказалось столь велико, что уделять им необходимый объем внимания стало сложно. Нужно было либо нанимать дополнительных сотрудников (что могло ударить по экономике организации), либо искать иное решение — например цифровое. После обращения к «Телезон» клиника получила такой инструмент — сервис «Обработка входящих заявок», внедрение которого позволило перевести 65% обращений на автоматику, соответственно, разгрузив администраторов. Этим решением сегодня заинтересовались и другие крупные клиники Красноярска — сейчас ее адаптируют под их задачи.

Еще для одного из своих абонентов «Телезон» разработал аналитику по звонкам под названием «Журнал вызовов», в котором фиксируется не только сам факт звонка и его запись, но и информация о том, дозвонился ли клиент; если нет, то почему (буквально на каком этапе звонок сорвался), перезвонили ли ему и т. п. Это решение позволило оперативно выявлять пробелы в системе коммуникаций с клиентами, что повысило конверсию и объемы продаж.

«Журнал вызовов» оказался настолько удачным, что в «Телезон» решили дать к нему доступ всем своим абонентам, добавив по умолчанию в «Личный кабинет». И это далеко не единственное новшество, которое появилось в нем в прошлом году. Во-первых, регистрация больше не требует участия менеджера — достаточно лишь аккаунта на «Госуслугах» или в «СберБизнесе» и нескольких кликов мышью. Во‑вторых, сразу после нее абонент автоматически и бесплатно получает номер и виртуальную АТС на три рабочих места — с этого момента он уже может принимать входящие звонки. В ближайшее время в «Телезон» планируют добавить к «Личному кабинету» возможность прямо из него настраивать параметры тарифа исходящей связи, подключая дополнительные опции, понижающие стоимость минуты разговора по выбранным абонентом направлениям.

Практика создания продуктов и сервисов под нужды конкретного заказчика не нова для «Телезон». Как говорят в компании, «задача абонента — наша задача». И это распространяется на все сферы, в которых работает компания.

ООО «ТК Телезон»

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