Боишься открывать собственное дело, потому что...

Иллюстрация: организаторы мероприятия

Вложил в бизнес 4 миллиона и тебя кинул партнер? В один день ушла вся команда и забрала базу клиентов? Потеряла семью, осталась с долгами и с двумя детьми на руках, потому что 24/7 была в бизнесе?