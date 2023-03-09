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Боишься открывать собственное дело, потому что...

Боишься открывать собственное дело, потому что...
Иллюстрация: организаторы мероприятия

Вложил в бизнес 4 миллиона и тебя кинул партнер? В один день ушла вся команда и забрала базу клиентов? Потеряла семью, осталась с долгами и с двумя детьми на руках, потому что 24/7 была в бизнесе?

#НОВОСТИ

Поражения, предательства, преодоление, потери и отсутствие веры. За каждой из этой историей стоят основатели и руководители топовых компаний Красноярска.

11 марта в Гранд Холл Сибирь на бизнес-форуме КОД ЛИДЕРА  13 спикеров действующих предпринимателей и лидеров рынка расскажут свой реальный опыт и цену ошибки, который может совершить каждый. 

Вы узнаете: 
 
• Как формировать и управлять командой?
• Как управлять доходами и расходами?
• Как правильно находить инвесторов и партнеров?
• Как быстро мастшабироваться и при этом не умереть?
• Как удержать баланс между бизнесом, личным развитием и семьей?
 
Когда: 11 марта 2023 года с 09:00 до 20:00
 
Где: Grand Hall Siberia, ул. Авиаторов, 19
 
Билеты на сайте: https://kod-lidera.ru/
 
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Автор: Александр Вознесенский
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