Боишься открывать собственное дело, потому что...
Вложил в бизнес 4 миллиона и тебя кинул партнер? В один день ушла вся команда и забрала базу клиентов? Потеряла семью, осталась с долгами и с двумя детьми на руках, потому что 24/7 была в бизнесе?
Поражения, предательства, преодоление, потери и отсутствие веры. За каждой из этой историей стоят основатели и руководители топовых компаний Красноярска.
11 марта в Гранд Холл Сибирь на бизнес-форуме КОД ЛИДЕРА 13 спикеров действующих предпринимателей и лидеров рынка расскажут свой реальный опыт и цену ошибки, который может совершить каждый.
Вы узнаете:
• Как формировать и управлять командой?
• Как управлять доходами и расходами?
• Как правильно находить инвесторов и партнеров?
• Как быстро мастшабироваться и при этом не умереть?
• Как удержать баланс между бизнесом, личным развитием и семьей?
Когда: 11 марта 2023 года с 09:00 до 20:00
Где: Grand Hall Siberia, ул. Авиаторов, 19
Билеты на сайте: https://kod-lidera.ru/
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