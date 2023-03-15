Вызовы новой реальности: На высоких скоростях

Весной прошлого года дилерские центры поставили продажи автомобилей на стоп. Одновременно в международной группе компаний TIKSANGROUP стали прорабатывать организацию поставок машин из Южной Кореи.

По словам Сергея Кима, лидера TIKSAN GROUP, проект родился буквально за одну ночь. Действовать надо было стремительно: созданный ограничениями дефицит сеял панику, а цены даже на подержанные автомобили росли в геометрической прогрессии.

— Запуская новое направление — TIKSAN AUTO, мы прежде всего думали о том, как сэкономить деньги клиентов, ставших заложниками ситуации, а не о том, чтобы заработать на автомобильной «засухе» в дилерских центрах, — отмечает Сергей Ким.

В интересах клиентов

Автомобильное направление стало не только новым в группе компаний, которая ранее не занималась этой темой. Услуга сопровождения и доставки импортного автомобиля под заказ клиента в принципе ноу-хау на российском рынке. Проект выстрелил! Прежде всего потому, что, закрывая дефицит, TIKSAN AUTO предложил более выгодную экономическую модель приобретения автомобиля.

— У нас нет накладных расходов. Мы не платим дилерам, не содержим шоурум и большой штат продавцов. В итоге клиент не переплачивает и получает автомобиль с люксовой комплектацией за цену ниже базовой. Комплектация корейских авто гораздо круче, и мы сразу нацелились на поставки исключительно качественных автомобилей с минимальным пробегом и максимально богатыми опциями, — подчеркивает Сергей Ким.

TIKSAN AUTO стартовал летом 2022. У жителей Красноярска и других городов страны появилась неожиданная альтернатива — приобретение по приятной цене автомобиля с минимальным пробегом по гладким дорогам Южной Кореи, высококачественной сборки, с отличными техническими комплектациями, как говорят автолюбители, с «полным фаршем».

Каждый автомобиль подбирается по индивидуальным критериям клиента. При этом у TIKSAN AUTO сегодня самый широкий ассортимент марок и моделей в одном месте: от премиальных до массовых автобрендов.

— Мы готовы выбрать не только самые популярные марки корейских брендов, такие как KIA, Hyundai, Genesis, SsangYong. К поставкам также доступны немецкие авто: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Porsche. Премиальные английские бренды: Land Rover и Bentley. Американские бренды: Chevrolet, Jeep, Cadillac и Tesla. Шведские Volvo, французские Citroen и брутальные итальянские Lamborghini, — перечисляет Сергей Ким.

Автотрафик «под ключ»

Действуя в интересах клиента, TIKSAN AUTO обеспечивает тотальный контроль качества и тщательную проверку автомобиля. Специалисты компании выезжают в любой город Южной Кореи на осмотр и проверку.

— Мы работаем только с проверенными площадками и официальными дилерами. Выбираем автомобили только в отличном техническом состоянии всегда с левым рулем! — акцентирует Сергей Ким.

Несмотря на то что штаб-квартира компании находится в Красноярске, возможна доставка автомобиля в любую точку России. У каждого клиента свой персональный менеджер, который сопровождает сделку от и до. Поможет, подскажет, объяснит.

— Наши услуги только «под ключ». Поиск, подбор, проверка, оформление документов и доставка — все эти хлопоты мы берем на себя. Но самое важное, мы гарантируем, что ваше авто будет без дилерской наценки и с чистой историей, — продолжает Сергей Ким.

Приятный бонус — своим клиентам TIKSAN AUTO поможет подобрать резину, русифицировать мультимедиа, установить дополнительное оборудование.

Корпоративное направление

Экономика проекта с точки зрения клиента поистине удивляет. Покупать авто из Южной Кореи сейчас действительно выгодно. Можно сэкономить от 500 тыс. до 5 млн рублей (в зависимости от выбранной марки автомобиля и его комплектации). Не правда ли, это на самом деле впечатляет?

За семь месяцев работы TIKSAN AUTO привезли в Россию более 70 автомобилей на сумму 205 млн рублей. Клиенты компании смогли сэкономить 60 млн рублей.

По данным компании, самыми востребованными у российских покупателей марками в 2022 были Kia Mohave, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, BMW, Audi.

TIKSAN AUTO работает не только с физлицами, но и с компаниями. Более того, корпоративное направление будет активно развиваться. Юридические лица могут приобрести автомобили в лизинг, и специалисты TIKSAN помогут подобрать наиболее выгодные условия сделки.

Международный уровень

Сергею Киму за время работы нового направления не раз задавали вопрос: как вы решились взяться за доставку автомобилей, ведь компания никогда не занималась ничем подобным?

— TIKSAN GROUP — эксперт по сотрудничеству с Южной Кореей c 2010. За это время мы изучили все вопросы, связанные с логистикой, познакомились с разными направлениями бизнеса в ЮК. Мы международная группа компаний, представленная более чем в 100 городах России, СНГ, Европы и Азии. У нас своя команда профессионалов непосредственно в Южной Корее, которая скрупулезно отбирает автомобили с чистой историей по оптимальной цене.

В начале года TIKSAN GROUP открыла филиал в южнокорейском городе Инчхон. Одно из приоритетных направлений зарубежного офиса — автомобильное. Благодаря более плотной интеграции компании в бизнес-ландшафт Южной Кореи планы по поставкам автомобилей в Россию в 2023 повысились до 2 тыс. единиц. В ближайшем будущем начнутся поставки в страны СНГ.

— Если компания стремится к развитию, важно нарабатывать международные связи, в первую очередь с корейским рынком. Эта страна — фабрика по производству инновационных, технологичных товаров: автомобилей, косметики, электротехнических и медицинских изделий, строительных материалов, интересных России, особенно сейчас. В перспективе мы рассматриваем запуск совместных производственных предприятий. И уже активно этим занимаемся. Полагаю, что накопленный нами за многие годы опыт также окажется востребованным теперь, когда открылся офис в Инчхоне, — рассказывает Сергей Ким.

Появление представительства в Южной Корее — начало большого международного пути компании TIKSAN GROUP. В планах уже в этом году открыть филиалы в Дубае, Турции, Узбекистане и Казахстане.

Красноярск

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