Ольга Свежинская: Коробка – вот где простор для творчества

«…А потом пропала бумага». Год назад эта фраза казалась цитатой из антиутопии, сейчас всего лишь стоп-кадр хроники импортозамещения — процесса, коснувшегося всех бизнесов. Упаковочный не исключение.

По словам Ольги Свежинской, основателя компании «ПакетМаркет», вызовы новой реальности накатывали волнами.

— Когда в России остановилось производство тетрапака, в первую очередь это ударило по крупным производителям продуктов. Когда исчезла бумага, то заволновались и мы, упаковщики, — рассказывает Ольга Свежинская.

Исчезнут пленка для запечатывания и краски от европейских производителей. Бумагу начнут закупать впрок, как и краску. Перестраиваться на Китай, изучать окольные тропы серого импорта. Реалии хроники импортозамещения.

— Как и многие другие бизнесы, мы быстро адаптировались, переориентировались. Производство не вставало, мы не простаивали и старались помочь нашим клиентам найти решения того качества, к которому они привыкли, — подчеркивает Ольга Свежинская.

Китай — палочка-выручалочка, первое, что всплывает в панике ограничений. Однако Ольга Свежинская считает, что импортозамещение — это в первую очередь опора на собственные силы и поиск возможностей внутри страны.

— Мы стали внимательно изучать российские производства и нашли компании, которые являются альтернативой не только китайским, но и некоторым европейским производителям, а по соотношению цены и качества даже выигрывают. Так мы открыли производителя качественных ингредиентов для окрашивания в соседнем регионе. Недавно ко мне обратились с просьбой помочь в упаковке БАДов, и я уже точно знаю, где найти бутыльки по цене, которая ниже, чем у китайских компаний. Разумеется, в одночасье мы все дефициты не закроем Но многие небольшие производители получили карт-бланш на развитие и свободные места в нишах, которые еще недавно были заполнены, — продолжает Ольга Свежинская.

Руководитель «ПакетМаркета» отмечает, что количество заказов не снизилось. Все, кто вкладывался в упаковку, не отказываются от того уровня маркетинга, которого достигли.

— Если говорить об изменениях поведения клиентов, то сегодня компании предпочитают мыслить короткими стратегиями. Заказывают небольшие объемы упаковки, пробуют новое, не закупаются большими тиражами, оставляя возможность маркетингового маневра, — отмечает Ольга Свежинская.

Также бизнес-лидер «ПакетМаркета» видит позитивный тренд на расширение сфер бизнеса, обратившихся к брендированию упаковкой.

— Разумеется, с нами был и остается гастрономический бизнес. Сегодня «ПакетМаркет» упаковывает 50% всех заведений Красноярска. Мы существенно нарастили объемы в пандемию, когда в нашу жизнь пришла еда навынос. Но самое главное, что в эти, не менее сложные в плане ограничений времена мы заработали репутацию компании, которая всегда выручит и предоставит упаковку, «которой нет ни у кого в городе». Также с нами производители деликатесов, крафтовой еды, фермерские хозяйства, сейчас они активно развиваются. Радует, что стали обращаться бизнесы, которые раньше особо не задумывались об упаковке, — энергетики, производственники, медики. И мы готовы создавать упаковочные конструктивы под каждый такой заказ, — рассказывает Ольга Свежинская.

Коробка — так одним словом можно назвать новое направление компании и еще одну страсть Ольги Свежинской.

— В бизнесе многое случается по наитию. Иначе не назовешь наше решение приобрести оборудование для производства картонных коробок. Вот где простор для творчества. Сейчас мы разрабатываем разные модели коробок под самые разные запросы.

Ольга Свежинская с радостью наблюдает, как упаковка от «ПакетМаркета» светится на сайтах маркетплейсов. Красноярские производители выходят в большое торговое интернет-пространство и хотят выглядеть там презентабельно. Красиво и стильно упакованный товар — верный путь к успеху.

— Еще одно направление, которые мы выделили для себя как сложное, но привлекательное, — премиум-упаковка. Да, это сфера, где нет права на ошибку, но здесь можно создавать упаковку с wow-эффектом, а это вызов, который мотивирует прыгнуть выше головы.